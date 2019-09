Iohannis: RESPING PROPUNERILE DE MINIȘTRI. Nu girez un astfel de joc politic meschin "Targuielile pe functii nu au nicio legatura cu agenda reala a romanilor. Eu nu girez sub nicio forma un astfel de joc politic meschin si, ca atare, resping categoric propunerile inaintate pentru ministrii interimari. Sa fie clar! Guvernul actual si-a schimbat componenta politica. In aceste conditii, Constitutia indica fara echivoc ce trebuie sa faca prim-ministrul. Este datoria si obligatia doamnei premier sa mearga de urgenta in Parlament pentru a obtine votul de validare. Acest guvern nu mai are legitimitate in fata romanilor inca din 26 mai, cand cetatenii s-au exprimat prin vot… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

