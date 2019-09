Iohannis, replică pentru Barna: Sunt un pompier atomic Președintele Klaus Iohannis a reacționat razand la atacul lansat de Dan Barna, liderul USR, care și-a depus astazi candidatura la BEC. Liderul USR Dan Barna l-a criticat, vineri, pe Klaus Iohannis spunand despre acesta ca a fost “un pompier pentru momentele cand casa a luat foc și se prabușea”. Liderul USR a mai spus ca daca președintele The post Iohannis, replica pentru Barna: Sunt un pompier atomic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a susținut astazi o scurta declarație de presa la Palatul Cotroceni dupa decizia CCR prin care este admis parțial conflictul constituțional dintre președinte și premier. Judecatorii CCR au constatat ca Președintele Romaniei nu și-a executat in mod corect decizia de revocare,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a vorbit pentru prima oara despre o solutie pentru ca grupul ALDE sa functioneze chiar si fara Teodor Melescanu. Tariceanu a spus “Melescanu nu constituie o problema politica. E nesemnificativ.” “Vreau sa va spun ceva Problema politica majora nu e domnul Melescanu,…

- Liderii alianței USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au explicat ca soluția pentru criza guvernamentala este un Guvern de tranziție, care va avea drept scop pregatirea alegerilor anticipate. Barna a precizat ca in cazul in care trece moțiunea de cenzura, aceasta va fi soluția pe care o vor propune…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri la Palatul Cotroceni ca respinge remanierea propusa de Guvern. “Nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui Guvern. Propunerile sunt inacceptabile”, a spus Klaus Iohannis. Premierul Viorica Dancila a trimis luni la Palatul Cotroceni nominalizari…

- Evenimentul Zilei prezinta contractele de milioane de euro, incheiate de firma liderului USR, Dan Barna, cu statul. Un teren de 1.252 mp in comunca Rasinari, din județul Sibiu, trei apartamente – unul in Bucuresti, de 97 mp, si doua in Sibiu, de 32,6 mp, respectiv 77 mp și vreo cateva sute de mii de…

- Președintele Klaus Iohannis a fost primit de președintele SUA Donald Trump. Este cea de-a doua vizita pe care Klaus Iohannis o face in SUA, la invitația lui Donald Trump. Președintele Romaniei a fost adus la Casa Alba de o mașina blindata la ora 21.09, 9 minute mai tarziu fața de ora anunțata. Donald…

- Liderul PSD Viorica Dancila nu s-a ajuns, luni, la Vila Lac 1 unde trebuia sa aiba o discuție cu Calin Popescu Tariceanu și mai mulți lideri ALDE, in cadrul ședinței coaliției. Ședința fusese programata pentru ora 12.00, insa premierul nu a sosit. Conform Antena3, liderul PSD s-a scuzat invocand motive…

- Președintele sindicatului tehnic de la TAROM, Aurel Curdov, a fost audiat, joi, de procurorii DIICOT. DIICOT a efectuat, marți dimineața, percheziții la Tarom. In cauza exista sunt suspiciuni de trafic de piese de avioane. Procurorii au ridicat mai multe documente. Perchezițiile au avut loc la hangarul…