- Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs la Palatul Cotroceni cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomației Romane. Președintele Romaniei a taxat guvernul pe care l-a acuzat de pierderea unui loc de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU pe fondul deciziei de a muta ambasada…

- Presedintele Klaus Iohannis ii primeste, marti, la Palatul Cotroceni, pe sefii de misiuni si consulii generali cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane. Potrivit agendei sefului statului, intalnirea va avea loc la ora 12,00.

- Presedintele Klaus Iohannis ii primeste, marti, la ora 12,00, la Palatul Cotroceni, pe sefii de misiuni si consulii generali cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane. Reuniunea care se deruleaza pana joi la Bucuresti si este organizata de Ministerul Afacerilor Externe. Invitatii speciali ai…

- In cadrul convorbirilor cu Prim-ministrul Maia Sandu si cu Viceprim-ministrul Andrei Nastase, Presedintele Romaniei a urat succes celor doi in indeplinirea mandatelor lor de mare raspundere pentru viitorul cetatenilor Republicii Moldova. Presedintele Iohannis a reiterat sustinerea Romaniei in conditiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri convorbiri telefonice cu prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, cu viceprim-ministrul moldovean, Andrei Nastase, si cu omologul sau din aceasta tara, Igor Dodon, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, aceste discutii…

- Ambasada Romaniei la Washington a organizat luni, 10 iunie 2019, o receptie oficiala cu ocazia misiunii economice de promovare a produselor romanești din domeniul IT&C in SUA, la care participa 20 de companii din Romania. Firmele romanești participa la evenimentul SelectUSA Investment Summit,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri, dupa consultarile cu liderii partidelor parlamentare pe tema rezultatului referendumului din 26 mai, ca invita pe formațiunile politice sa semneze un pact politic pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. „Marea majoritate a partidelor…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis apreciaza ca vizita Papei Francisc in Romania este "un prilej fericit de a aduce laolalta credinciosii crestini ortodocsi, romano-catolici si greco-catolici". Astfel, el va fi alaturi de Sanctitatea Sa la…