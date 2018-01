Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, dur, vineri, in ședința CSM, modul in care Parlamentul a adoptat legile justiției, la finalul sesiunii de iarna. ”Regret, ca președinte, ca s-a ajuns ca aceste legi sa se discute in proceduri neclare; Au ingrașat porcul in ajun!”, a spus șeful statului aratand…

- Klaus Iohannis a adresat, joi, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Luna ianuarie se anunța una tensionata pentru Romania, „ tara care s-a luptat mult timp cu coruptia”, scrie New York Times. Cotidianul american scrie pe larg despre legile justitiei adoptate recent de Parlamentul roman si noteaza ca presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa retrimita legislativului…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la legile de modificare a statutului judecatorilor si al procurorilor, a legii privind organizarea judiciara si a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii. 0 …

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta modificarilor legilor justitiei propuse de parlamentarii social-democrati. Asociatia critica modificarile propuse de coalitia PSD-ALDE si adoptate recent de Parlament. Copresedintele…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legilor justitiei. Magistratii spun ca dezbaterea parlamentara pe tema acestor legi a ignorat punctul de vedere al magistraturii și avizele negative ale CSM.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si seful Camerei Deputatilor, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca, desi PSD-ul a castigat alegerile, nu stie cine detine de fapt puterea in Romania. Totusi, seful PSD a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis este principalul beneficiar al statului paralel.

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, i-a trimis vineri o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care indeamna Romania sa ceara avizul Comisiei de la Venetia pe legile justitiei, adoptate saptamana aceasta in Parlamentul Romaniei. Secretarul general al CoE il indeamna pe…

- Secretarul general Thorbjorn Jagland a declarat ca "opinia Comisiei de la Venetia ar aduce clarificari in privinta compatibilitatii legilor adoptate cu standardele fundamentale ale statului de drept", potrivit unui comunicat postat pe site-ul Consiliului. "Aceasta opinie ar fi complementara…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Iohannis nu renunța la referendumul pe tema justiției. Președintele a declarat, miercuri, intr-o discuție informala cu presa, ca nu va fi ultimul ”as” și ca il pastreaza pentru momentul potrivit. Șeful statului s-a referit și un referendum pe schimbarea formei de guvernamant in monarhie, despre care…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ludovic Orban, președintele PNL, anunța un atac la Curtea Constituționala impotriva pachetului de legi ale Justiției. Este o noua greșeala de mari proporții. O strategie greșita. Cu efect de bumerang. Pentru ca majoritatea ar putea sa iasa in caștig in urma acestei operațiuni.…

- "Pentru mine sarbatorile inseamna liniste, nu consum. Linistea mi-o gasesc langa ai mei la masa din bucatarie. Insa anul asta daca intelegi ce se intampla in Parlament cu violarea Justitiei nu prea ai cum sa ai liniste. Mai ales daca nu faci ceva in legatura cu asta. Prefer sa fiu in strada langa…

- Deputatul PSD Florin Iordache a anuntat joi dimineata, la inceputul sedintei comisiei speciale parlamentare pentru legile din sfera justitiei, in care ar fi trebuit dezbatute modificarile propuse la un proiect de transpunere a Directivei privind prezumtia de nevinovatie, ca a convocat sedinta doar pentru…

- Romania trebuie sa prezinte grupului de state impotriva corupției (GRECO) din cadrul Consiliului Europei un raport asupra modificarilor propuse legilor justiției. Termenul limita este data de 15 ianuarie 2018, informeaza Adevarul.ro. Motivul invocat de GRECO este acela ca modificarile legilor justiției…

- "Domnului Calin Popescu TariceanuPreședintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata,formulez urmatoarea CERERE DE REEXAMINAREasupraLegii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 32/2015 privind inființarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, in discursul rostit la receptia organizata cu ocazia Zilei Nationale, ca si-ar fi dorit ca in ultimul an sa vada o mai mare preocupare a decidentilor politici pentru consolidarea democratiei independentei justitiei, in schimb constatand preocuparea acestora…

- Alocutiune a presedintelui Iohannis cu ocazia receptiei de Ziua Nationala Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro România trebuie sa decida daca va continua pe drumul pe care l-a facut în ultimii 10 ani de la aderarea la UE sau daca va face pasi înapoi, riscând sa se întoarca…

- „Acel mesaj ar trebui citit in integralitate. In acest mesaj se discuta despre legile propuse de Guvern. Asa cum ati vazut, noi avem o dezbatere foarte larga si pornim de la niste legi adoptate acum 14 ani, iar intregul sistem juridic din Romania ne cere sa intervenim asupra acestor legi. (...)…

- ”Fara indoiala, noi continuam aceasta dezbatere si vom tine cont in continuare de toate punctele de vedere exprimate de mediul juridic care este invitat”, a declarat Florin Iordache.El a spus ca, in urma solicitarii de catre Departamentul de Stat al SUA de respingere a modificarilor la…

- Presedintele Comisiei parlamentare privind domeniul Justitiei, Florin Iordache (PSD), a declarat, marti, ca nu exista niciun motiv pentru ca Parlamentul sa opreasca dezbaterea legilor Justitiei, în ciuda mesajului critic transmis, luni seara, de Departamentul de Stat al SUA catre România,…

- „Acel mesaj ar trebui citit in integralitate. In acest mesaj se discuta despre legile propuse de Guvern. Asa cum ati vazut, noi avem o dezbatere foarte larga si pornim de la niste legi adoptate acum 14 ani, iar intregul sistem juridic din Romania ne cere sa intervenim asupra acestor legi. (...)…

- "Am spus la caderea motiunii de cenzura initiata de PNL ca nu vom ceda si vom continua lupta, atat in Parlament, dar si prin orice alte mijloace legale, pentru a scapa Romania din ghearele acestei caracatite care incearca sa confiste statul roman. Astazi, membrii si simpatizantii Partidului National…

- Romania este interesata de stabilitatea si modernizarea Republicii Moldova, de consolidarea institutiilor si de mentinerea parcursului european. Adoptarea agendei de asociere dintre Republica Moldova si UE demonstreaza inca o data vointa Guvernului de la Chisinau de a continua parcursul sau european.

- Presedintele Comisiei de Buget-Finante a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a anuntat, miercuri, inca o amanare a raportului pe controversata ordonanta modificare a Codului Fiscal. Asta in conditiile in care oricum normele de aplicare ale OUG sunt inca in lucru la Ministerul de…

- Confederațiile sindicale Blocul Național Sindical și Cartel Alfa, alaturi de 39 de grupuri civice și organizații neguvernamentale solicita retragerea legilor Justiției, a legilor de modificare a codurilor penale și respingerea in Parlament a ordonanței privind modificarea legislației fiscale.…

- Presedintele Iohannis, despre declaratiile lui Toader privind ridicarea MCV: Optimismul afisat este nepotrivit Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, in Suedia, referitor la afirmatiile ministrului Justitiei potrivit carora MCV ar putea fi ridicat in 2018, ca optimismul afisat de…

- Mihai Tudose a afirmat ca nu a mai discutat in ultima perioada cu șeful statului. Intrebat daca nu se impune o discuție cu Klaus Iohannis avand in vedere criticile pe marginea masurilor fiscale dar și pe MCV, prim-ministrul a raspuns: "Nu-mi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Care este acuza adusa…

- Alina Gorghiu a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare în domeniul justiției și luptei împotriva corupției (MCV). Potrivit raportului MCV publicat…

- “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare in domeniul justiției și luptei impotriva corupției (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coaliția de guvernare trebuie sa țina cont. Daca…

- „Independența justiției și lupta impotriva corupției vor fi puse in pericol daca actuala coaliție de guvernare va modifica legile justiției așa cum și-a propus”, a afirmat președintele Klaus Iohannis. Șeful statului considera raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine ca raportul Comisiei Europene privind MCV “reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont”. Va prezentam comunicatul Administratiei Prezidentiale: “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare si verificare in domeniul justitiei si luptei impotriva coruptiei (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont. Daca actiunile…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine ca raportul Comisiei Europene privind MCV “reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont”. Va prezentam comunicatul Administratiei Prezidentiale: “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul…

- "Daca acțiunile Guvernului și Parlamentului Romaniei cu privire la procesul de modificare a legilor justiției vor continua in aceeași direcție ca și pana acum, Romania va face pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției.Președintele Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca noul raport MCV reprezinta un semnal de alarma iar Romania risca sa faca pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției. Șeful statului mai precizeaza și faptul ca se va folosi de toate mijlocele ce ii sunt la dispoziție…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare in domeniul justiției și luptei impotriva corupției (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coaliția de guvernare trebuie sa țina cont. Daca acțiunile Guvernului…

- Proiectul legilor justiței a primit aviz negativ de la CSM. Magistrații au respins proiectul de reformare a legilor justiției pe care și l-au asumat parlamentarii PSD și ALDE. Avizul este insa unul consultativ. Asta inseamna ca parlamentarii nu sunt obligați sa țina cont de el. Decizia Consiliului Superior…

- Sindicatul politistilor avertizeaza ca din cauza adoptarii noilor masuri fiscale personalului din acest domeniu o sa ii scada salariile cu 5-20%. "Din analiza efectuata de catre specialistii nostri, rezulta ca impactul acestei modificari a Codului Fiscal va fi unul devastator pentru politistii,…

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa PSD, pe care il acuza ca nu a discutat cu specialistii atunci cand a propus modificarile Codului Fiscal. Presedintele sustine ca aceste modificari sunt "carpeli" si cere Guvernului sa faca un studiu fundamentat cu privire la modificarile in legislatia…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca poate demara, conform legii, procedurile de elaborare a unui proiect de lege, el raspunzand astfel președintelui Klaus Iohannis, care joi a susținut ca ministrul ar fi mers in Parlament fara a avea drept de inițiativa legislativa. "Potrivit…

- Pachetul de masuri al Guvernului "se transforma intr-o bulversare fiscala" Klaus Iohannis, presedinteleRomâniei foto: precidency.ro Presedintele Klaus Iohannis a lansat, astazi, un avertisment la adresa Guvernului si a partidelor din coalitia PSD- ALDE si le-a cerut sa renunte la masurile…

- Președintele Romaniei cere Guvernului sa renunțe la transferul contribuțiilor sociale la angajat. Klaus Iohannis apreciza ca transferul, acompaniat de introducerea „taxei de solidaritate” (redenumita „contribuție asiguratoare pentru munca”), va genera o bulversare fiscala și nu va genera, in cel mai…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, joi, un atac dur la adresa Guvernului, privind masurile fiscale anunțate de coaliție, spunând ca aceasta se comporta ca omul care câstiga tot mai mult, dar se împrumuta tot mai mult de la banci."Acum câteva luni, când…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca a avut o discutie cu reprezentantii Executivului legat de masurile fiscale si fiecare a ramas pe pozitia sa, insa avertizeaza public "sa isi revina" si sa nu bage tara intr-o aventura economica. Presedintele Iohannis spune ca a avut o discutie…

- Premierul Mihai Tudose si presedintele Klaus Iohannis se intalnesc astazi, incepand cu ora 14.00, la sedinta CSAT, informeaza Romania TV.Seful statului este asteptat, in continuare, sa si anunte decizia in privinta remanierii Guvernului. Demisiile ministrilor Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc…

- "Aceasta investitie in valoare de 200 de milioane de euro demonstreaza increderea companiei in Romania si in forta ei de munca talentata. Pentru o investitie de o asemenea amploare este nevoie de multi parteneri. Pe parcursul a mai multor ani si a mai multor cabinete, Guvernul Romaniei si-a demonstrat…