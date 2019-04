Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Florin Iordachea anuntat, marti, la Parlament, ca in urma refuzului presedintelui Iohannis de a accepta ministrii propusi de PSD, cea mai rapida varianta a PSD este restructurarea, iar seful statului nu "va putea decat sa ia act". "Inteleg ca s-a modificat cumva Constitutia si exista un…

- Deputatul PSD Florin Iordache afirma ca, in urma refuzului presedintelui Iohannis de a accepta ministrii propusi de PSD, cea mai rapida varianta ar fi restructurarea, cu vot in Parlament, solutie care l-ar pune pe presedinte in fata faptului implinit."Ințeleg ca s-a modificat cumva Constituția…

- Prima reactie din PSD dupa refuzul lui Iohannis vine de la PSD. "Inteleg ca s-a modificat cumva Constitutia si exista un drept de veto al presedintelui. In primul rand trebuia sa ia act de demisii si in al doilea rand trebuia sa hotarasca pe conditii de legalitate. Cred ca decizia partidului o vom…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat ca a discutat aseara cu premierul Viorica Dancila, cea care nu i-a cerut sa demisioneze, dar din moment ce au fost trimise propunerile noilor miniștrii la Cotroceni, demisia lui ramane fara obiect. "La momentul in care am stabilit ca voi merge…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a oferit marți o prima reacție dupa ce Klaus Iohannis a anunțat ca va adresa Parlamentului o noua consultare care largește aria de cuprindere pentru referendum, pentru a-l face "mai eficient și mai puternic".„Am vazut și eu toata dezbaterea din spațiul public.…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va adresa Parlamentului o noua consultare, pentru a fi largita aria de cuprindere a referendumului ce va avea loc pe 26 mai. Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, a declarat, pentru B1.ro, ca Justiția nu poate face obiectul referendumului.…

- Vicepreședintele PSD Florin Iordache a anuntat, miercuri, la Parlament, strategia coalitiei de guvernare, dupa decizia presedintelui Klaus Iohannis de a retrimite proiectul bugetului de stat pe 2019 in Parlament, pentru corectii. "Majoritatea PSD-ALDE nu va face nicio modificare la legea bugetului",…

- Saptamana viitoare ar putea fi data o Ordonanța de Urgența prin care Klaus Iohannis sa fie obligat sa respecte termene in desemnarea ministrilor. Florin Iordache a declarat ca o varianta in lucru pentru OUG, care va introduce termene de aplicare a deciziilor CCR de catre presedintele Klaus…