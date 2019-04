”Nu e niciun fel de surpriza pentru noi, a mai schimbat puțin textele. Am ințeles ca cei trei propuși nu au ținuta, nu știu ce inseamna, probabil ca doamna nu are rochița roz, domnii nu au cravata galbena. Președintele spune ca nu au pregatire, nu știu cine ar trebui sa stabileasca asta, daca un profesor de fizica stabilește cine are sau nu pregatire sa fie ministru.” a spus Lia Olguța Vasilescu, la Antena 3.

Purtatorul de cuvant al PSD a subliniat ca intram in campanie electorala și Rovana Plumb, locul intai pe lista pentru alegerile europarlamentare, trebuie sa mearga in teritoriu,…