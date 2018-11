''Nu este normal ca președintele sa nu revoce și sa nu numeasca imediat un ministru avand in vedere ca ne pregatim de preluarea președinției. Noii miniștri trebuie sa iși preia dosarele pe care le au in lucru, pe agenda europeana, iar in mod normal ar fi trebuit sa dam dovada de mai multa responsabilitate.

L-am sunat pe domnul președinte. I-am spus ca trimit noile propuneri pentru remaniere. Domnul președinte a spus bine, am vazut ca au fost respinse, am trimis din nou, iar domnul președinte nu a avut o discuție și a ieșit public unde a spus ca dupa 1 decembrie va face aceste nominalizari.",…