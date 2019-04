"In discursul domnului presedinte, trebuie subliniata o nuanta foarte importanta: pentru prima data in cadrul unor remanieri, in post-decembrism, presedintele pune o condiție anticonstituționala si anume ca nu revoca niste persoane pana nu stie propunerile. Din punct de vedere constitutional, sunt doua etape: revocarea si apoi interimarul sau alte nume. Este o noutate. Eu am recunoscut intotdeauna dubla cheie. Este o escaladare. Una este revocarea si una este inlocuirea. In cazul de fata, Klaus Iohannis urmareste o adancire a imaginii de haos provocata de cererea de remaniere pe care nu o inteleg…