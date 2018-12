Presedintele Klaus Iohannis a apreciat vineri ca sesizarea pe care Guvernul a facut-o la Curtea Constitutionala in cazul numirii noilor ministri la Transporturi si Dezvoltare Regionala nu are cum sa rezolve problema, care este una de natura politica, nu constitutionala.



"CCR nu are cum sa rezolve problema, pentru ca nu este una constitutionala, este una politica. Prima cauza este ca de facto Romania nu are prim-ministru, a doua cauza este totala inabilitate a PSD de a face politica", a declarat seful statului, la Palatul Cotroceni.



Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri…