Iohannis, referitor la legile Justitiei: in prima etapa, am mai multe optiuni ce pot fi luate in vizor

- Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru legile din domeniul justitiei, reactioneaza la anuntul de azi al presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului a afirmat, la Bruxelles, ca are mai multe optiuni pentru momentul in care proiectele de modificare a celor trei legi ale justitiei (303,…

- "Cu certitudine, la momentul potrivit voi lua o decizie" Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca decizia în privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi luata mai degraba dupa Pasti. "Cu certitudine,…

- „Am asteptari sa imbunatatim legile, pana cand sunt bune si satisfac nevoile societatii romanesti. Intentionez, in momentul in care aceste legi ajung la mine, pentru ca niciuna nu a ajuns pana acum institutional la mine, sa fac o prima analiza, sa fac o declaratie publica de intentie si atunci o sa…

- Liderii statelor din UE-27, reuniti la Bruxelles, au adoptat liniile directoare ale negocierilor referitoare la viitoarea relatie dintre UE si Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din blocul comunitar, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- De la Bruxelles, unde a mers pentru a participa la Consiliul European, presedintele roman a facut o serie de precizari pe teme de interes pentru romani. Unul dintre ele a vizat scrisoarea adresata de premierul Dancila lui Jean Claude Juncker, cu privire la asa-numitele “liste negre”, altul la legile…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, cu privire la modificarile recente aduse legilor justiției, ca intenționeaza, in momentul in care aceste legi vor ajunge la el, sa faca o prima analiza. „In prima etapa, am mai multe opțiuni care pot fi luate in vizor”, a ținut sa precizeze…

- Comisia Europeana a amintit Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in timp ce guvernul de la Varsovia transmite ca nu intentioneaza sa schimbe ceva in aceasta reforma, informeaza…

- ”De ce voi vota? Voi vota și o spun colegilor de la USR și prietenilor lor de afara mi-e frica Doamne Ferește ca maine sa nu primesc de la Comisia Europeana, de la Bruxelles o hartie prin care sa ni se ceara arestarea Bratienilor, a lui Iorga, a lui Eminescu pentru ca nu-i așa nici […]

- Cele trei legi ale Justitiei, in noua lor forma, au trecut de votul Camerei. Dupa ce au trecut pe la Comisia speciala, cea condusa de Florin Iordache, adica dupa ce s-au adus modificari, urmare a deciziilor CCR, care a declarat unele articole neconstitutionale, cele trei legi au fost supuse votului…

- Nu e prima oara cand parlamentarii useristi isi manifesta – sonor sau vizual- nemultumirea fata de unele chestiuni dezbatute sau supuse votului Legislativului. De aceasta data, se poate vorbi clar despre un protest cu spatele. Mai exact cu spatele la deputatii prezenti marti in jurul pranzului in sala…

- Seful statului a tinut sa marcheze, in discursul pe care l-a sustinut la sedinta de bilant a Ministerului Public, un aspect ce tine de statutul procurorilor. Mai exact, a facut referire la un articol din Constitutie, cel “care stabileste ca activitatea procurorilor se desfasoara sub autoritatea ministrului…

- Dupa ce Parlamentul European a decis ca trecerea la ora de vara ne poate afecta sanatatea, Marius Pașcan, deputat PMP, susține aceste concluzii. Propunerea legislativa, inițiata de Marius Pașcan, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Parlamentul European a cerut Comisiei Europene…

- Legile justiției intra saptamana aceasta in linie dreapta, imediat dupa ce motivarea Curții Constituționale pe ultima lege din acest parchet legislativ, cea privind organizarea și funcționarea CSM, va fi publicata. Iar semnalele sunt clare in ciuda opoziției manifestate de catre oficialii de al…

- Romania ar putea renunța la ora de vara! Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit…

- Mesaje dure de la Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene catre parlamentari: “Nu mai faceți legi pentru voi și nu mai creați o agenda paralela modificand legile justiției”. Au fost doar două dintre mesajele pe care liderul european le-a transmis aleșilor din…

- „Daca vrem mai mult, trebuie sa platim mai mult!” - spune Iohannis, la Bruxelles „Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca vrem sa rezolvam mai multe programe europene si tinand cont si de Brexit, unde sigur vom pierde ceva bani la buget, este clar ca se poate doar prin restructurare,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, inaintea reuniunii informale a Consiliului European, de la Bruxelles, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar ca, din punctul sau de vedere, ministrul…

- Purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European a confirmat ca in timpul discutiei pe care Donald Tusk a avut-o la Bruxelles cu premierul Dancila, oficialul european a ridicat problema justitiei. Cu toate acestea, in comunicatul de presa transmis Guvernul nu a precizat acest lucru, noteaza…

- In asteptarea unei decizii din partea presedintelui, odata ce ministrul Justitiei a propus revocarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, opinia publica afla ca primul om in stat considera ca “nu au fost motive temeinice pentru a propune revocarea”. Totodata, seful statului a transmis…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles si care are pe agenda subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si chestiuni legate de componenta Parlamentului European pentru…

- Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul Justiției, Administrația Prezidențiala face urmatoarele...

- Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European din 23 februarie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 23 februarie, la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, in Belgia. Pe agenda dezbaterilor se vor afla subiecte legate de negocierile privind…

- Zi plina pentru premierul Dancila la Bruxelles. Premierul roman urmeaza sa aiba discutii cu doi dintre liderii europeni, dar si cu comisarul Cretu. Prima dintre intrevederile trecute pe agenda sefei Guvernului, despre care se stie ca, pana sa ajunga prim-ministru, a fost europarlamentar timp de 9 ani,…

- Liviu Dragnea va fi cel care va deconta nerevocarea lui Kovesi din funcție, considera Cozmin Gușa, care subliniaza ca acesta este și motivul pentru care liderul social-democrat a stabilit o data atat de apropiata pentru Congresul PSD. Președintele nu are cum sa o revoce pe Kovesi, indiferent…

- Desi cei mai multi asteptau sa faca referire la o eventuala discutie evita cu ministrul Justitiei, inaintea sedintei Executivului, pe tema scandalului ce vizeaza DNA-ul, premierul nu a facut vreo referire la un astfel de dialog. In schimb, printre aspectele asupra carora s-a oprit prim-ministrul Dancila…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a descifrat scrisoarea transmisa de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, catre premierul Viorica Dancila. Politicianul sustine ca mesajul este unul ingrijorator si arata neincrederea pe care Uniunea Europeana o are in Guvernul Romaniei. "Reprezinta un…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformare cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu personal…

- Problemele referitoare la legile justitiei "trebuie rezolvate in Romania" Klaus Iohannis și Jean Claude Juncker (dreapta). Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Bruxelles, la conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ca se asteapta…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sacrifica, in mod iresponsabil, obiectivele europene strategice ale Romaniei, afirma PNL intr-un comunicat de presa remis miercuri seara, facand referire la avertismentul dat la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, potrivit caruia…

- Iata postarea lui Mircea Draghici: ”Daca dam la o parte interpretarile partizane privind declarațiile recente ale președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre justiția din Romania, rostite la Bruxelles in contextul intalnirii cu președintele Klaus Iohannis, concluzia certa…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Romania ar trebui sa fie azi cu motoarele turate pentru a juca un rol important in negocierile europene vitale si pentru tara noastra. In schimb, prim-ministrii si ministrii coalitiei, de un an merg pe rand la Bruxelles pentru a da explicatii pentru legile justitiei.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca el spera ca in actualul proces de modificare a legilor justiției se poate ajunge la un deznodamant favorabil, mai ales daca legile vor fi puse in acord cu deciziile CCR. Iohannis a explicat ca va face tot ce depinde de el pentru ca aceste legi sa nu afecteze…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. La ora 16.00 este programata intalnirea cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul UE. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va avea o intalnire si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul…

- Guvernul Dancila, la votul coaliției PSD-ALDE. Social-democrații anunța, vineri, dupa ședința Comitetului Executiv Național, componența viitorului Executiv condus de prima femeie prim-ministru din istoria Romaniei. Viorica Dancila va merge apoi cu echipa de miniștri in Parlament, pentru votul de investitura,…

- Curtea Constitutionala s-a pronuntat ieri asupra sesizarilor de neconstitutionalitate depuse impotriva Legii de organizare judiciara. Sesizarile au fost admise partial, fiind respinse obiectiile legate de ...

- In plenul de joi, CSM a dat aviz negativ pentru propunerile de modificare a legilor justitiei ale deputatului Catalin Radulescu. Aceste propuneri vizeaza numirea sefilor de parchete de catre Senat si sentinta unui apel pronuntata de magistrati doar in favoarea inculpatului.

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu este de acord cu comparatia facuta de presedintele care a criticat dezbaterile din Comisia speciala pentru legile justitiei, apreciind ca parlamentarii s-au grabit sa ingrase porcul inainte de Craciun. "Eu nu cred ca pot fi…

- Prezent, vineri dimineata, la prima sedinta de plen a CSM-ului din noul an, cea in care s-au prezentat raportul pe 2017 si s-a ales noua conducere a Consiliului, presedintele a tinut sa ii felicite pe reprezentantii CSM si indeosebi pe sefa forului si pe vicepresedintele institutiei pentru activitatea…

- Vom vedea daca PSD face destule prostii ca sa faca tabara cealalta sa castige fara niciun merit. Parerea mea e ca daca evita prostia suprema, adica suspendarea lui Iohannis, care ar solidariza pe toata lumea de partea lui, nu exista la ora asta un proces de constructie a elitei alternative suficient…