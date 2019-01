Iohannis recunoaște deschis colaborarea cu PNL. Atac la Cioloș Președintele Klaus Iohannis a spus ca ”obișnuiește” sa comunice cu partidele. El a continuat ca ”Voi colabora cu pregatirea campaniei pentru PNL, așa cum se cuvine. Lupta pe care o duce Opoziția cu Puterea e legitima și sper ca va fi incununata cu succes.” In ceea ce-l privește pe Dacian Cioloș, președintele spune ca nu l-a susținut, ci a facut mai mult de atat. ”Nu l-am susținut, l-am propus și promovat, a fost un pic mai mult decat o susținere.” a afirmat președintele Klaus Iohannis. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unii politicieni romani au iesit in evidenta, in 2018, prin jigniri și declaratii controversate, dar și prin gafe care au trecut granita spre atacuri antisemite sau la adresa unor persoane cu deficiențe. De la seful statului, care a folosit cuvantul „evrei” intr-un context nefericit, la primarul general…

- Numarul celor care știu exact ce ar vota, in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare, a ajuns la 68% din repondenți (cu 1% mai mult fața de precedentul studiu). Președintele Klaus Iohannis scade in sondaj cu un punct procentual, ajungand la cota 39% (scadere cu patru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca are prima sansa la alegerile prezidentiale iar o candidatura a fostului premier Dacian Ciolos nu-i va crea probleme. "Eu stau destul de bine in sondaje, am prima sansa. Candidatura lui Ciolos nu…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca "nu va fi niciun fel de pace cu Guvernul" cu care va colabora doar pentru chestiuni europene, iar colaborarea sa cu PSD a ajuns "la un minim istoric" Iohannis spune ca va lua o decizie in privința noilor ministri dupa Craciun sau, cel mai tarziu, dupa Revelion

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu s-a ocupat de revocarea lui Liviu Dragnea, asa cum au acuzat liderii puterii, dar crede ca incercarea merita reluata si spera ca Opozitia sa reuseasca.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, intr-un interviu la B1 TV, ca nu intelege ce interese politice are Dacian Ciolos, care nici macar nu a reusit sa-si inregistreze partidul. Mai mult, liderul liberal a precizat ca fostului premier ii e mai usor „sa-si dea cu parerea cand sta la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara ca atacul lui Dacian Ciolos la adresa liberalilor este ciudat, afirmand ca acesta face un serviciu PSD. "Sunt acuzatii izvorate din senin, este un atac. (...) Mi se pare foarte ciudat acest atac. PNL duce greul bataliei cu PSD. De cand…

- „Daca Guvernul Dancila nu pica la sfarsitul lunii noiembrie, ar putea fi prea tarziu", a declarat fostul premier Dacian Ciolos la Digi24. Liderul Miscarii Romania Impreuna sustine ca Romania are nevoie de un Guvern nou, mai credibil, care sa reprezinte tara la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii…