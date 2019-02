Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii atrag atentia ca Guvernul expune România riscului activarii Articolului 7 din Tratatul UE în urma adoptarii unei OUG privind legile Justitiei si anunta declansarea unei noi proceduri la Comisia de la Venetia.

- "Presedintele Iohannis nu intelege nimic din economie. La inceputul guvernarii PSD, Iohannis spunea ca programul de guvernare e nerealist si ca economia va intra in colaps. In realitate, Romania a avut cea mai mare crestere economica din Europa. Cand spunea ca nu vor mai fi bani de salarii si pensii,…

- Guvernul va actiona pentru respectarea valorilor europene, apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor, a statului de drept si a independentei justitiei, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Executivului de la Bucuresti, Nelu Barbu. Reactia sa vine in urma declaratiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca liderii europeni impartasesc o ingrijorare generala cu privire la statul de drept din Romania, in contextul anuntatei ordonante de urgenta privind contestatia in anulare la completurile de 5 judecatori de la ICCJ."Este o ingrijorare generala, din pacate,…

- Jean-Claude Juncker a revenit asupra avertismentului dat la Ateneul Roman, spunand ca ”este vorba despre respectarea absolut necesara a statului de drept. Am spus ca Europa e facuta și din compromisuri, dar ca nu trebuie sa existe compromisuri pe aspectele esențiale, pentru ca ar fi afectate negativ,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj cu ocazia Anului Nou, in care indeamna romanii sa valorifice oportunitatea detinerii presedintiei Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019 pentru a dovedi ca "Romania este implicata, cu seriozitate, in consolidarea proiectului

- 'Vreau sa iti multumesc pentru ca, in calitate de presedinte, ai avut grija de democratie, de statul de drept', i-a spus cancelarul austriac sefului statului roman, in conferinta de presa comuna desfasurata la Palatul Cotroceni. Kurz a afirmat ca seful statului este un 'garant' al democratiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca guvernantii si intreaga clasa politica a Romaniei din prezent trebuie sa se ridice la inaltimea responsabilitatii istorice, punctand ca Romania are in continuare nevoie de consolidarea democratica si intarirea statului de drept. "Sunt convins ca, in istoria…