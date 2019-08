Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a primit marti seara pe șeful statului român Klaus Iohannis la Casa Alba pentru cea de a doua întâlnire oficiala între cei doi sefi de stat.

- Presedintele american Donald Trump l-a primit marti seara, ora 21 in Romania, pe Klaus Iohannis la Casa Alba pentru cea de a doua intalnire oficiala intre cei doi sefi de stat. „Americanii ii iubesc pe romani”, a subliniat Donald Trump in declaratiile facute in fata presei din Biroul Oval. Liderul american…

- Inainte sa-l primeasca pe Klaus Iohannis, Donald Trump ia pranzul cu Mike Pence, care s-a mai vazut cu președintele roman in februarie. Vicepreședintele american a avut o intalnire cu președintele roman, in luna februarie, in cadrul Conferinței pentru Securitate de la Munchen. Tema principala a discuției…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in contextul vizitei președintelui Klaus Iohannis la Casa Alba, in data de 20 august, ca ar fi fost benefic ca șeful statului sa discute in prealabil cu Executivul, iar printre temele considerate importante ar fi

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat joi seara la Digi24 ca victoria lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale va face evidenta necesitatea iesirii PSD-ului de la guvernare. Declaratia lui Orban vine in contextul in care presedintele Iohannis a promis, in discursul de lansare a candidaturii…

- Președintele american le-a vorbit studenților din Washington. Sigla prezidențiala care a aparut pe ecranul uriaș de pe scena, o data cu liderul de la Casa Alba, a fost departe de original. Nimeni nu știe cum a fost posibil, cert este ca simbolul fals a starnit imaginația tuturor.

- Viorel Catarama, președintele Partidului Dreapta Liberala, susține ca intre președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila exista o ințelegere. Pe scurt, Catarama acuza ca PSD il susține pe Iohannis pentru un nou mandat. Ce primesc la schimb social - democrații, in opinia lui Catarama, puteți…

- Președintele USR Dan Barna a declarat, in emisiunea "Marius Tuca Show", ca nu poate confirma daca va fi prezidențiabilul USR PLUS, dar in mod sigur va exista un candidat propriu. Intrebat daca va fi candidat la prezidențiale, Dan Barna a spus: "Nu pot sa confirm acest lucru. Eu confirm faptul cert…