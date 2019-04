Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Justitia a ajuns in situatia de acum din vina Partidului Social Democrat si a precizat ca Romania va avea referendum pe data de 26 mai, conform Agerpres.roDupa parerea mea, Justitia a ajuns in situatia in care este acum din vina PSD. PSD este vinovat…

- "Eu sigur nu merg, dar de la noi de la partid o sa mearga. Nu-mi place personajul”, a spus, vineri Liviu Dragnea intrebat daca participa la consultarile de la Cotroceni si de ce nu o face. Dragnea a spus, de asemenea, ca sustine temele de referendum, pe care le considera ”fosrte bune”, dar…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi ca va convoca un referendum pe probleme din justiție in data de 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare, motivand ca „așa nu se mai poate”. „Este cert. Voi convoca un referendum pentru data de 26 mai, fiindca așa nu se mai poate. PSD continua asaltul la…

- Președintele Klaus Iohannis a avut un discurs, la Sinaia, prin care arata ca este neaparat nevoie sa fie organizat un referendum pe justiție prin care oamenii sa arate ca ”așa nu se mai poate”.”Daca ajung oameni in fruntea unor mari partide și pun interesul propriu deasupra intereselor romanilor,…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat, pentru marți, la Cotroceni, consultari cu reprezentanții societații civile cu privire la oportunitatea organizarii unui referendum pe justiție. Anunțul a fost facut de Elena Calistru, membru al organizației Funky Citizens. „Am primit (și…

- Un referendum pe tema justiției concomitent cu alegerile europene ar parazita scrutinul din 26 mai, declara la RFI Daniel Barbu, candidat ALDE pentru Parlamentul European. Președintele Klaus Iohannis a spus marți seara ca este ”aproape hotarat” sa convoace consultarea...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca este aproape hotarat sa organizeze un referendum pe data de 26 mai, cand vor avea loc alegerile europarlamentare, si alaturi de echipa de la Cotroceni lucreaza foarte intens la acest lucru.

