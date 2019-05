Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, ca nu va mai nominaliza niciun premier PSD, el vorbind despre schimbarea majoritatii parlamentare, dupa alegerile europarlamentare. "Pot sa va spun, PSD nu va primi inca o nominalizare de premier, de la mine", a spus seful statului, intrebat daca va mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Palatul Cotroceni, ca in cazul in care Liviu Dragnea va dori sa ii retraga Vioricai Dancila sprijinul politic pentru recentele manifestari in opozitie fata de ordinele de partid, ca "PSD nu va mai primi inca o sansa de la el". Seful statului a spus,…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a afirmat ca, in cazul in care ar fi fost in locul președintelui Klaus Iohannis nu ar fi numit-o premier pe Viorica Dancila, deoarece o cunoaște pe aceasta de cand era in Parlamentul European și știe „ce ii poate capul”.„Nu, eu nu aș fi desemnat-o. Nu, pentru ca…

- Președintele Klaus Iohannis i-a transmis premierului Viorica Dancila motivele pentru care a refuzat sa ii numeasca pe cei trei miniștri propuși la Justiție, Fonduri europene și Romanii de pretutindeni. Șeful statului nu ii considera potriviți pentru funcțiile respective.

- Președintele Klaus Iohannis spune ca Viorica Dancila nu poate fi invitata la Summit-ul de la Sibiu deoarece reprezentantul Romaniei in Consiliul European este președintele țarii, iar la Summit nu vor fi „evenimente strict protocolare la care lumea ar sta și ar pierde vremea”.Klaus Iohannis…

- Președintele Klaus Iohannis a respins remanierea propusa de premierul Viorica Dancila. Șeful statului a spus ca cele trei propuneri de miniștri pentru a prelua portofoliile Justiție, Fonduri Europene si Romanii de Pretutindeni nu sunt pregatite și nu au „ținuta necesara” pentru o astfel de funcție.…

- Traian Basescu spune ca decizia lui Klaus Iohannis de a respinge remanierea propusa de Viorica Dancila era previzibila și va incurca lucrurile și mai mult. "Era previzibil. Ieri, scriam pe Facebook ca Dragnea declanșeaza inutil o criza politica și ca președintele va respinge propunerile, ceea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea bugetului pe 2019, insa a criticat dur guvernarea PSD-ALDE pentru ca a nu a modificat proiectul, desi el l-a retrimis in Parlament semnaland nereguli grave. Amintim ca seful statului a contestat bugetul la CCR si apoi l-a retrimis si Parlamentului.…