- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat vineri ca PSD a venit cu "fel si fel de povesti" in legatura cu pactul pe care l-a propus, sustinand ca in acest fel social-democratii doresc sa evite a semna acordul national si sa repare legile justitiei si pe cele referitoare la vot. "Dupa ce am facut…

- Uniunea Salvati România (USR) saluta propunerea presedintelui Klaus Iohannis ca toate partidele sa semneze un acord national, informeaza USR, prin intermediul unui comunicat remis miercuri. "Uniunea Salvati România saluta propunerea presedintele Klaus Iohannis ca toate partidele…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat partidele parlamentare sa semneze un acord national pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. In replica, premierul Viorica Dancila i-a propus presedintelui Klaus Iohannis formarea unui grup de lucru, condus de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, dupa incheierea consultarilor cu partidele parlamenatare. Președintele a precizat ca a propus partidelor sa semneze un acord național pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, adaugand ca așteapta…

- "I-am rugat pe cei care s-au prezentat sa isi expuna punctul de vedere. Am constatat ca majoritatea sunt de acord ca rezultatele acestui referendum trebuie implementate. Pentru a valorifica cum se cuvine acest vot, am decis sa invit partidele politice parlamentare sa semnam un acord national pentru…

- Sesizarile depuse de catre PNL si USR la legile prin care au fost modificate Codul Penal si Codul de Procedura Penala se afla, astazi, pe ordinea de zi a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). Partidele sustin ca s-au adus peste trei sute de modificari ”nocive” care incalca statul de drept, Constitutia…

- Presedintele Klaus Iohannis va chema saptamina viitoare, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultari, pe tema referendumului pe Justitiei, care va avea loc pe 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare. Seful statului urmeaza sa trimita in aceasta saptamana, Parlamentului, o…

- Președintele Klaus Iohannis a reluat atacurile la adresa PSD pe care l-am acuzat ca „folosește puterea într-un fel primitiv” și pervertește statul și regulile democratice. Faptul ca am ajuns la „acest accident democratic”, a spus șeful statului se datoreaza și absenteismului…