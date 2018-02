Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare”, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Legea are ca obiect de reglementare realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferente programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare", pentru a contribui la descurajarea unei agresiuni impotriva Romaniei si articularea unui raspuns adecvat la provocarile…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles si care are pe agenda subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si chestiuni legate de componenta Parlamentului European pentru…

- Pe agenda dezbaterilor reuniunii se vor afla subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si aspecte institutionale ale Uniunii Europene. Potrivit Administratiei Prezidentiale, referitor la viitorul buget al Uniunii Europene post 2020, reuniunea…

- Proiectul de Lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare" HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) a fost adoptat de Camera Deputatilor cu 276 de voturi "pentru" si 2 "contra".

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferente programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare", pentru a contribui astfel la descurajarea unei agresiuni impotriva Romaniei si articularea unui raspuns adecvat…

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformate cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi, dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, la conferinta comuna cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, ca a discutat cu oficialul european despre situatia din Romania, inclusiv pe tema Justitiei, intr-o nota pozitiva. Presedintele Klaus Iohannis a avut o intalnire in data de 31 ianuarie…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Şeful statului se va întâlni mai întâi cu Jean-Claude Juncker, după care are programată…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat joi Curtea Constituționala in legatura cu un proiect de lege al UDMR, adoptat de Parlament in luna decembrie a anului trecut, prin care este eliminata o incompatibilitate din legislație, in așa fel incat deputații și senatorii, ministrii, prefecții și aleșii locali…

- Liviu Marian Pop, ministrul Educatiei Nationale, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca Academia Romana este cea care trebuie sa vina cu proiectul noii legi a educatiei nationale, in colaborare cu Ministerul Educatiei si cu Administratia Prezidentiala, si ca principalul…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor. Diplomatul american a vorbit si despre faptul ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala.

- România este "un exemplu în regiune în ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66 2017, prin care s a infiintat Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino, in subordinea Ministerului Apararii Nationale, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Iohannis semnealeaza ca in cazul unor articole este necesara asigurarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica, vineri, cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, printre temele abordate fiind statutul Ierusalimului, situatia Iranului, dar si despre „o eventuala decizie a mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim“.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati, informeaza Administrația Prezidențiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Camera Deputaţilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata defalcată a…

- Seful statului a participat ieri, la Summitul Euro de la Bruxelles. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile din cadrul reuniunii s-au concentrat pe modalitatile de consolidare a Uniunii Economice si Monetare. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat astazi, în Parlament, ca „astazi s-a facut plata pentru primul sistem de rachete Patriot”. „Sistemele acestea sunt printre puținele testate în lupta, ceea ce este foarte important pentru militari”, a precizat Mihai Fifor,…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, a declarat sambata, la Bistrita, ca potrivit proiectului de buget pe anul 2018, Romania va avea parte de „un boom economic”. „Va dau o veste buna: in bugetul de anul viitor, din ultimele discutii pe care le-am avut, investitiile reprezinta…

- Sistemele de rachete, care se afla acum in dotarea Armatei Romane, sunt mai putin performante si iesite din actualitate. Cel putin asa arata Ministerul Apararii in nota de funtamentare a Legii pentru realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare cu „Sistem…

- Ministerul român al Apararii Naționale a finalizat proiectul de lege prin care România va cumpara din Statele Unite sisteme de rachete în valoare totala de aproape 1,5 miliarde de dolari. Potrivit proiectului elaborat de MApN, valoarea exacta a achiziției este de 1.487,5…

- Ministrul Aparari Nationale, Mihai Fifor, si ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, au participat, miercuri, la ceremonia de semnare a Scrisorii de oferta si acceptare (Letter of Offer and Acceptance - LOA) pentru achizitia sistemelor de rachete sol-aer cu bataie mare Patriot,…

- „Nu ar trebui sa fie o surpriza comunicatul de ieri al Departamentului de Stat. Ceea ce s-a intamplat ieri a fost din nou expresia ingrijorarii SUA privind masurile care pot duce la anularea progresului uimitor facut de Romania pana acum", a spus ambasadorul Hans Klemm, marți la Drobeta Turnu Severin.…

- Iohannis a promulgat legea pentru achizitia sistemului de rachete Patriot Baterie rachete Patriot. Foto: raytheon.com Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot, anunta Administratia Prezidentiala. Actul normativ a…

