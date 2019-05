Iohannis, promisiune inaintea Summitului: peste putin timp, vom fi si in Schengen si vom scapa si de MCV

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, inainte de inceperea Summitului informal al sefilor de stat si de guvern, de la Sibiu, ca subiectul aderarii tarii noastre la spatiul Schengen va fi discutat in cadrul acestei reuniuni. Iohannis: "Va promit ca, peste putin timp, probabil nu astazi, dar peste…

- Aflata la Alba Iulia, la momentul la care in Piata Mare incepusera sa ajunga deja inaltii oficiali europeni care participa la Summitul informal al Consiliului European de la Sibiu, sefa Guvernului a facut referire la faptul ca au fost premieri europeni care i-au solicitat intrevederi bilaterale, dar…

- * La alegerile europarlamentare din 26 mai se va decide realmente viitorul Europei, cetatenii avand de ales intre partidele traditionale si cele extremiste, care vin cu sloganuri, dar nu cu solutii, a declarat presedintele Klaus Iohannis la Sibiu, inainte de inceperea Summitului informal al sefilor…

- Aproape 30 de persoane au protestat, joi, in apropierea locului desfasurarii Summitului UE din Sibiu, cerand liderilor europeni unirea Romaniei cu Republica Moldova, relateaza Agerpres.Mesajul nostru catre presedinte Klaus Iohannis n.r. si sefii de guvern din statele Uniunii Europene ... este ca la…

- Romania va intra "peste putin timp" in Spatiul Schengen si va scapa si de Mecanismul de Cooperare si Verificare, a declarat joi, la Sibiu, presedintele Klaus Iohannis. "Am muncit enorm de mult si aceasta chestiune - Schengen - a fost pusa in discutie de nenumarate ori. Si astazi voi discuta cu liderii…

- Ziua Europei o sarbatorim anul acesta cu gandul la viitorul Uniunii Europene, al carui profil se contureaza in dezbaterile gazduite de Romania chiar astazi, ca deținatoare a Președinției Consiliului UE, susține premierul Viorica Dancila, precizand ca Romania va fi in continuare un susținator al proiectului…

- Intalnirea, care a avut loc in marja participarii la conferinta 'The State of The Union', organizata de Institutul Universitar European din Florenta, a prilejuit un schimb de opinii cu privire la dezbaterile din cadrul acestui eveniment, care are loc inaintea alegerilor pentru Parlamentul European,…

- Guvernul este "in grafic" cu organizarea Summitului de la Sibiu din 9 mai, dedicat viitorului Uniunii Europene si agendei strategice pentru perioada 2019 - 2024, a declarat, vineri, prim-ministrul Viorica...