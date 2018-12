Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca proiectul "Romania Educata" se va afla trei luni in dezbatere publica, timp in care vor fi organizate consultari cu mai mai multi factori, intre care partidele si guvernantii.



"Concret, astazi lansam un pachet complet in dezbatere, un pachet care contine si o viziune, si strategie, si directii de actiune pe sapte teme pe care le-am gasit prioritare pentru educatia din Romania, avand in vedere orizontul 2030. Deci, nu vorbim de o modificare rapida pentru urmatorul an. Ne dorim un sistem care functioneaza in perspectiva, un sistem stabil,…