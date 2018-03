Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza o povara fiscala de 29% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 24% mai mare decat media inregistrata la nivelul economiilor BRIC emergente majore (21,8%), arata un studiu realizat de UHY, reteaua internationala a firmelor de contabilitate si consultanta fiscala. Conform studiului,…

- Cornel este contabil. A plecat din Romania si s-a stabilit in Statele Unite ale Americii. Acum a pornit intr-o cursa nebuna pe bicicleta. Vrea sa faca turul Africii. Povestea lui a fost facuta publica de parintele Francisc Dobos, de la Arhiepiscopia Romano Catolica București. “Un roman traverseaza…

- Intrata in faliment anul trecut, o companie care deține trei fabrici in Romania este readusa la viața de un gigant american. Colosul din Statele Unite ale Americii a preluat firma la sfarșitul anului trecut.In 2017, aceasta iși anunțase falimentul. Acum, compania cu trei fabrici in Romania…

- Producatorul german Sennheiser de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless va construi in cadrul Industrial Park Brasov o fabrica de electronice, aceasta fiind cea de-a patra unitate detinuta de companie la nivel global, dupa cele din Germania, Irlanda si Statele Unite ale Americii.…

- Autor: Serban CIONOFF ,,De vreme ce despre statul paralel se vorbește la fel de insistent pe celalalt mal al Atlanticului, rezulta ca, intr-u fel sau altul, acest stat paralel este de import. Și am face o mare greșeala sa ne imaginam ca responsabilii acestui mecanism profund nedemocratic trebuie identificați…

- Simona Halep mai are doua hopuri pana la un nou trofeu la Indian Wells, al doilea din cariera și din ultimii trei ani. Liderul mondial s-a calificat ieri in careul de ași al turneului Premier Mandatory din Statele Unite ale Americii, acolo unde va avea un meci foarte greu cu revelația acestui sezon…

- Elbit Imaging a anuntat ca, in martie 2016, consiliul director al subsidiarei sale Plaza Centers a luat la cunostinta anumite probleme legate de acorduri realizate in trecut de companie in legatura cu proiectul Casa Radio din Romania, care ar putea indica o eventuala incalcare a Legii americane privind …

- Rusia a testat racheta hypersonica cu care se lauda Putin. Rusia a spus duminica ca a lansat, cu succes, o racheta hypersonica, capabila sa transporte o incarcatura nucleara. Președintele Vladirmir Putin a transmis ca este ”o arma ideala” cand a dezvaluit noile tehnologii militare ale Rusiei. Aceasta…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al...

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…

- Ministrul Culturii vrea sa aduca in Romania marile studiouri de producție de la Hollywood. O prima intalnire a avut loc intre George Ivașcu și reprezentantii Universal Studios. Ministrul Culturii a avut o intrevedere cu reprezentanți ai Universal Studios pentru a-i convinge pe americani sa faca filme…

- Atunci specialistii avertizau ca fiecare tara trebuie sa isi faca o rezerva de plasma pentru prepararea de medicamente, dar suntem printre putinii din Uniune care nu au facut acest lucru. Iar acum, bolnavii sunt la mila strainilor, carora le-am cerut disperati ajutorul. Romania este una dintre putinele…

- Gala Oscar 2018, care a avut loc duminica noapte in Los Angeles, a inregistrat cea mai slaba audienta din istoria evenimentului in Statele Unite ale Americii, aceasta fiind urmarita de 26,5 milioane de telespectatori, scrie NEWS.RO, citand hollywoodreporter.com.Citeste si: Lazar, mesaj DUR…

- Surse politice au relatat pentru STIRIPESURSE.RO despre o intalnire de taina la munte in acest week-end intre președintele PSD, Liviu Dragnea și Vasile Dancu, fost vicepremier in Guvernul Cioloș și George Maior, fostul director al SRI și actual ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii.…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…

- Oamenii obosesc tot mai mult mental, și tot mai puțin fizic, pentru ca mintea lor este din in ce mai mult solicitata. Astfel, mentalul fiind obosit, va ingreuna sau incetini și funcțiile fizice. Pana și mancarea se digera mai greu la un mental aglomerat. "Prin celulele sale puse cap la cap,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub incidenta Mecanismului de Cooperare si Verificare…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- Norvegia, un stat cu putin peste 5 milioane de locuitori si cu un PIB de 370,6 miliarde de dolari, se mentine pe primul loc la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, depasind cele mai puternice natiuni din punct de vedere economic si sportiv, Statele Unite, Germania si Canada. Norvegia…

- Președintele PMP Cluj, invitat la o conferința in SUA, alaturi de Donald Trump Prezent la Conservative Political Action Conference 2018, senatorul PMP Cristian Lungu, l-a abordat pe John Bolton, fost ambasador al SUA la ONU si personaj politic influent in Administratia Donald Trump, despre rolul pe…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea “Capabilitații de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare “Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare”. Miercuri, Camera Deputatilor, ca for decizional, a aprobat,…

- Pentru mulți români, arta cinematografica ofera o modalitate captivanta de a descoperi lumi noi, îi inspira sa calatoreasca și sa viziteze locurile pe care le-au vazut pe ecrane. Și, potrivit analizei motorului de cautare momondo.ro, anumite destinații par sa ne încânte privirile,…

- IN PUII MEI, SEZONUL 4. "Dupa 12 ani in care am realizat sketch-show-uri, aceste 6 editii inchid o perioada a carierei mele. A fost frumos. Greu, dar foarte frumos", a spus Mihai Bendeac, informeaza Antena 1. Ultimul sezon al show-ului va prezenta o „batalie a glumelor” organizata de Maria…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Subiectul justiției a fost discutat de Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm in cadrul intrevedereii care a avut loc luni , a precizat Ambasada SUA, intr-un raspuns pentru Libertatea, fara a oferi alte precizari. Intrebata de jurnaliști daca pe agenda discuției a fost și subiectul justiției, premierul…

- Point Pick-up(PPUP), una din cele mai puternice platforme digitale de curierat din Statele Unite ale Americii, analizeaza piața romaneasca din perspectiva oportunitații de business. Platforma digitala pentru noul serviciu, similar celui oferit de Uber, a fost realizata de agenția de consultanța in comunicare…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca la intrevederea cu ambasadorul SUA Hans Klemm s-a discutat despre aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD). Totodata, premierul Dancila a mai precizat ca „am vorbit despre vize”, dar și despre investitorii americani…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…

- „Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Presedintele Juncker apreciaza in mod deosebit activitatea desfasurata de seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, doamna Angela Cristea. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit si urmareste indeaproape procesul parlamentar…

- In primele doua zile de guvernare, premierul Viorica Dancila a demis sau numit zece secretari de stat, a trecut o casa din administrarea ANAF in cea a Serviciului de Telecomunicații Speciale și i-a dat afara pe majoritatea consilierilor lui Mihai Tudose. Andreea Pastarnac La Ministerul Afacerilor Externe,…

- Ana M. La Castelul Peleș din Sinaia a fost inaugurata recent expoziția “Artele focului”, ce reunește aproximativ 200 de piese din ceramica și sticla aparținand colecției regelui Carol I. Este vorba despre vase, cupe, lampi, platouri decorative create in ateliere renumite ale lumii. Printre piesele de…

- Weekend-ul trecut, la Innsbruck, in Austria, a avut loc a doua etapa de Cupa Mondiala la patinaj viteza – juniori a acestui sezon, competiție care a adus Coronei o calificare in finala Cupei Mondiale de patinaj viteza, prin sportiva Mihaela Hogas. La concursul de la Innsbruck , clubul Corona Brașov…

- Unul dintre cei mai prestigiosi ingineri cercetatori din Statele Unite ale Americii, suceveanca Cleopatra Cabuz, a primit, ieri, o diploma de excelenta din partea Prefecturii Suceava, fiind inscrisa in acelasi timp in Cartea Valorilor Bucovinene. Evenimentul a avut loc la inceputul sedintei ...

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, marti seara, in cadrul conferintei Platforma 3.0, ca Statele Unite ale Americii au prezentat, intr-o maniera foarte clara, cum functioneaza statului paralel, lucru care se intampla si in Romania, dar la o dimensiune mai mica."In SUA, statul paralel,…

- Presedintele Donald Trump a sustinut, marti seara (ora Americii - n.r.), primul sau discurs despre Starea Uniunii, in care a pledat pentru incheierea programului Loteria Vizelor, prin care zeci de mii de oameni din toata lumea, inclusiv din Romania, obtin anual posibilitatea de a munci si de a se stabili…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, marti seara, in cadrul conferintei Platforma 3.0, ca Statele Unite ale Americii au prezentat, intr-o maniera foarte clara, cum functioneaza statului paralel, lucru care se intampla si in Romania, dar la o dimensiune mai mica.

- Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza. "Comisia Europeana nu face…

- In 1926, regina Maria a facut valva mare in presa internationala, dupa o vizita de o luna in Statele Unite ale Americii. A fost o calatorie care a purtat-o in lung si-n lat pe continentul american, starnind admiratia strainilor, in timp ce romanii jubilau: „America a ingenuncheat in fata reginei noastre!“.

- Secretarul de stat Alexandru Victor Micula a participat joi, 18 ianuarie 2018, la Bucuresti, la sedinta Consiliului Director al Comisiei Fulbright Romano-Americane. In cadrul reuniunii au fost trecute in revista proiectele derulate de Comisie in perioada octombrie 2017 - ianuarie 2018, actiunile avute…

- Primul muzeu de textile va fi deschis in primavara acestui an, in Romania. Cea care l-a fondat este Florica Zaharia, o romanca intoarsa din Statele Unite ale Americii, unde a condus Departamentul de conservare a textilelor de la Metropolitan Museum.

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Micuta s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum a fost nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- In ceea ce privește o posibila reinstaurarea a monarhiei in Romania, in viitor, s-a ridicat problema cum ar vedea partenerii noștri occidentali o asemenea modificare, cu precadere Statele Unite ale Americii, o republica consolidata de secole. Astfel, scriitorul Bogdan Lefter a comentat percepția…

- Agenttia de turism Christian Tour, condusa de fratii Cristian si Marius Pandel, a incheiat anul 2017 cu vanzari de peste 70 de milioane de euro, in crestere cu 5% fata de 2016, conform datelor furnizate de catre companie. Anul trecut, compania a deschis o firma de incoming in…

- Ea a vorbit despre cei 20 de ani de parteneriat strategic Romania-SUA si a spus ca in 1997, cand acest proces a inceput, „a avut in principal o dimensiune de securitate”. „Romania este lider al aliantei noastre in Afganistan, una din primele tari care au oferit sprijin SUA dupa evenimentele din 11 septembrie…

- Romania este „un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei”, iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice „sa se retraga din acest progres”, spune adjunctul sefului misiunii SUA la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii, sustinand ca toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul ambasadei fac naveta…