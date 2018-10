Stiri pe aceeasi tema

- Columna lui Traian a fost iluminata in culorile drapelului Romaniei, cu ocazia primei vizite oficiale de stat a unui presedinte roman in ultimii 45 de ani. Presedintele Klaus Iohannis a participat, duminica seara, la iluminarea Columnei lui Traian in culorile drapelului Romaniei, el fiind intampinat…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit astazi cu presedintele Italiei, Sergio Mattarella, pentru a discuta pe teme legate de Parteneriatul Strategic Consolidat dintre cele doua tari, precum si despre cooperarea in plan european, international si securitar. O alta discutie importanta a fost despre…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, luni, la Palatul Quirinale din Roma, de omologul italian Sergio Mattarella, in cadrul vizitei de stat pe care seful statului roman o efectueaza in Republica Italiana. Cei doi șefi de stat au facut declarații comune, transmise in direct de TVR 1.

- Presedintele Klaus Iohannis pleaca in Italia, duminica, fiind prima vizita de stat din ultimii 45 de ani. Pe parcursul vizitei, care va dura pana in 17 octombrie, seful statului are programate intalniri cu presedintele Italiei, Sergio Mattarella, cu presedintele Consiliului de Ministri al Italiei,…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit luni pe Alteta Sa Șeicul Hamdan bin Zayed Al Nahyan, conducatorul reprezentativ al regiunii de vest a Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, cei doi avand un schimb de opinii cu privire la o serie de dosare regionale complexe, cum ar fi situatia din Siria si Yemen.”Președintele…

- Cel putin 42 de persoane si-au pierdut viata dupa ce o portiune a unui viaduct de pe autostrada A10 s-a prabusit marti, la pranz, in apropiere de orasul Genova, in nordul Italiei. Bilantul, si de aceasta data provizoriu, a fost anuntat miercuri de procurorul din Genova Francesco Cozzi. Anterior, ministrul…