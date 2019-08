Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis in dialog cu președintele SUA, Donald Trump, in Biroul Oval de la Casa Alba. Ambii președinți au facut declarații și și-au aratat emoția și placerea de a se reintalni intr-o formula euroatlantica prioritizata in jurul securatații, a vizelor și a angajamentului fața de cetațeni.

- Președintele Klaus Iohannis și președintele SUA, Donald Trump, discuta la ora transmiterii aceste știri in Biroul Oval de la Casa Alba. La inceputul discuțiilor, cei doi au facut scurte declarații in fața presei. Trump a afișat o atmosfera mai degajata, in timp ce Iohannis a adoptat o atitudine mai…

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit, marti, la Washington, de omologul sau american, Donald Trump, in cadrul unei vizite de lucru pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii. Potrivit agendei sefului statului, la ora locala 14,00, el va fi intampinat la Casa Alba de presedintele SUA. Dupa…

- Romanii sunt aparati de Ramona Ioana Bruynseels, candidatul umanistilor la prezidentiale. Dupa ce premierul bulgariei a jignit turistii romani si i-a acuzat ca au raspandit gunoaie si ca au adus pesta porcina in tara, Ramona Ioana Bruynseels i-a trimis o scrisoare deschisa prin care ii solicita sa-si…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, pe 19 si 20 august, o vizita la Washington, la invitatia omologului american, Donald Trump, a precizat marti seara Administratia Prezidentiala. Anterior, Casa Alba a anuntat intrevederea celor doi presedinti pe data de 20 august. "Cu prilejul intrevederii, presedintele…

- Vicepremierul Mihai Fifor a fost desemnat ministru interimar al afacerilor interne. Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul in acest sens, a anunțat Administrația Prezidențiala. “Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 30 iulie a.c., urmatoarele decrete: Decret prin care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca, marti, Consiliul Suprem de Aparare al Tarii a emis hotararea de eliberare din functia de director al Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) a generalului Ionel Vasilca. Iohannis a cerut STS un control atent si serios privind procedurile sale. “CSAT a…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot, duminica, la ora 13.00, in cadrul alegerilor…