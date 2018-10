Stiri pe aceeasi tema

- Romania apartine tuturor romanilor, iar ei trebuie sa traiasca in pace si buna intelegere, fara “falii care ii dezbina”, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, facand referire la referendumul eșuat privind redefinirea familiei drept casatoria dintre un barbat și o...

- Intens dezbatut și mult controversat, referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție a fost un eșec. Cifrele sunt graitoare. Astfel, demersul civic a ramas doar o inițiativa nereușita.

- Mobilizarea slaba la vot este o reactie la atitudinea clasei politice superficiale care nu a cheltuit bani pe problemele importante, sustine sociologul Ciprian Necula, precizand ca numarul mic de alegatori este o palma data lui Liviu Dragnea de catre baronii locali, care nu s-au mobilizat.Citește…

- Presa internationala a scris, duminica seara, despre referendumul din Romania de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei, subliniind in special prezenta slaba la vot.“Romania intoarce spatele referendumului pentru interzicerea casatoriilor intre persoane de acelasi sex”, a…

- Liderul Mișcarea Romania Impreuna, Dacian Cioloș, susține ca prin votul de la acest referendum asistam la falimentul unui tip de a face politica, promovat de partidele mari, in care se incearca specularea credinței oamenilor pentru a obține beneficii politice.”Romania a dat in aceste doua…

- Dan Barna, presedintele USR, a avut o prima reactie la esecul referendumului pentru modificarea Constitutiei, sustinand ca Romania de luni va fi aceeasi ca Romania de vineri."Dincolo de demersurile lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, Romania este o natiune toleranta, care a refuzat…

- Dupa ce Parlamentul Romaniei a adoptat proiectul de lege potrivit caruia familia trebuie redefinita in Constituție, mai multe voci au criticat vehement aceasta inițiativa, explicand ca referendumul ce va fi organizat in acest sens este mult prea costisitor, in timp ce Romania se confrunta cu probleme…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, marti, ca Legea 304, promultaga de presedintele Klaus Iohannis, face referire la texte din legile 303 si 317 care inca nu au intrat in vigoare si a afirmat ca, daca nu vor fi luate masuri organizatorice aceasta nu…