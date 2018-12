Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis lanseaza luni un atac la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea! Președintele a declarat, la 29 de ani de la Revoluție, ca memoria martirilor este intinata de incercarile disperate ale unor infractori, in frunte cu Liviu Dragnea, de a impune amnistia și grațierea și ca Romania nu se va…

- Liderul USR, Dan Barna, a reactionat duminica seara, dupa discursul sefului PSD Liviu Dragnea in care a cerut Guvernului o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea, spunand ca, in cazul in care Executivul va respecta acest ordin, „PSD va arunca tara spre revolutie”. Barna a anuntat ca atat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, reacționeaza virulent, dupa dezbaterea din Comisia LIBE a Parlamentului European. Dragnea considera ca Mecanismul de Cooperare și Verificare pe Justiție nu și-a atins scopul in Romania și a solicitat ridicarea...

- STIRIPESURSE.RO relata inca din timpul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD (CExN) ca premierul Viorica Dancila a avut poziții diferite fața de fervenții adepți ai președintelui partidului. Surse participante la discuții susțin ca prim-ministrul a vorbit despre sancțiunile la care s-ar expune…