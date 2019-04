Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca remanierea guvernamentala anuntata de PSD este facuta pentru ca lucrurile sa mearga mai prost , seful statului anuntand ca va da un raspuns pe aceasta tema la inceputul saptamanii viitoare.

- ''Ieri, intr-adevar, au fost trimise la Cotroceni propuneri de revocare și noi miniștri. Insa, primind acele scrisori, mi-am pus intrebarea ce se dorește cu aceasta remaniere guvernamentala fiindca, de regula, o remaniere guvernamentala, se face pentru a face Guvernul mai bun, mai eficace. Prima…

- Președintele Klaus Iohannis a avut consultari cu PMP, cel de-a treilea partid venit la Cotroceni pentru discuții pe tema situației justiției. Din delegația PMP nu a facut parte și fostul șef al statului, Traian Basescu.Eugen Tomac, președintele PMP, a declarat ca i-a facut o oferta lui Iohannis…