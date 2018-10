Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților va dezbate și vota, in plenul de miercuri care va incepe la ora 10.00, moțiunea simpla "Tripleta Dancila-Valcov-Teodorovici sugruma administrația publica locala din Romania" prin care liberalii cer demisia ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, transmite Mediafax.

- Rezoluția privind situația din Romania care urma sa fie adoptata in octombrie in Parlamentul European a fost amanata pentru sesiunea din noiembrie. Motivul amanarii il reprezinta faptul ca președintele Klaus Iohannis ar trebui de asemenea sa vina in Parlamentul European de la Strasbourg pentru a susține…

- Dupa ce a publicat fisa medicala a unui cunoscut protestatar din Piata Victoriei, Darius Valcov, consilierul premierului Dancila, lanseaza un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis si a Forumului Democrat al Germanilor din Romania.Vezi si: Darius Valcov publica un nou document exploziv: Un…

- ”Tot ce s-a intamplat in Comitetul Executiv este ceva obișnuit in democrație și arata ca fiecare coleg iși poate exprima deschis poziția in forurile statutare ale partidului. In PSD toate deciziile sa iau prin vot. Majoritatea a decis și respectam toți deciziile. Mergem inainte. Suntem uniți și hotarați…

- Senatorul PSD Liviu Pop a afirmat joi seara, la Antena 3, ca postarea sa de pe Facebook in care America, Germania, Olanda si Austria apar infatisate ca gandaci care invadeazi Romania nu ii apartine, ci a fost preluata de pe un site pe care il urmareste. In acest comtext, Pop s-a declarat “prooccidental”…

- Rectorul Universitații de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, trage un semnal de alarma privind viitorul cercetarii din Romania."O ordonanța aflata in dezbatere publica risca sa schimbe orientarea sistemului de cercetare dinspre performanța și necesitați obiective inspre clientelism Imi…

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a luat foc cand a auzit decizia FRF. ULTIMA ORA: FRF a anuntat DECIZIA FINALA in cazul STEAUA-RAPID dupa recursul lui Florin Talpan. Cine va juca in LIGA 3 "Eu aștept ca FRF sa dea o decizie temeinica și normala. Noi am solicitat loc in Liga a 3-a.…

- Romania a facut propuneri concrete pentru intensificarea prezentei avansate a NATO in zona Marii Negre, a declarat presedintele Klaus Iohannis la summitul Aliantei Nord-Atlantice, pledand pentru o "abordare unitara" pe flancul estic.