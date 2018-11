Iohannis, președinție UE. Chirieac: Atitudine sfidătoare. Trimis de o putere străină la Bucureşti "Atitudinea presedintelui Klaus Iohannis este sfidatoare, aroganta, dand senzatia ca este trimis de alta tara, de o putere straina sa exercite puterea la Bucuresti. Uita ca a fost ales de poporul roman, cu un vot zdrobitor. Am impresia ca fiecare aparitie a sa este o palma pentru cei care l-am votat. Asta e adevarul! Dupa ce, acum 48 de ore, dansul declara, de la cea mai inalta tribuna a tarii, ca tara sa nu este pregatita pentru a exercita presedintia Uniunii Europene. Aceasta declarație se poate face o singura data, in pandant cu propria demisie. In momentul in care faci o astfel de declaratie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

