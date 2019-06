Iohannis, președinția Consiliului European. Cioloș: Nu o să poată concentra aceste funcții "In masura in care domnul președinte iși dorește, are o șansa pentru ca in toata aceasta imparțire de posturi importante la nivel european. (...) Parlamentul European, pe o perioada de cinci ani, are doua mandate de fapt, de președinte - cate doi ani și jumatate - nu este deloc exclus ca aceasta perioada de cinci ani sa fie imparțita intre doua familii politice. Și din toata aceasta imparțire, dincolo de echilibrul politic intre diferitele familii politice, se mai ține cont de un echilibru regional - nord, sud, est, vest.", a declarat Dacian Cioloș. Liderul PLUS a adaugat ca președintele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

