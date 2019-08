Iohannis: Presedintele Trump este foarte interesat de cresterea prezentei militare in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seara, ca a discutat cu șeful de stat american Donald Trump despre admiterea Romaniei in programul Visa Waiver, evitand insa sa spuna daca s-au facut pași concreți pentru eliminarea acestor vize.Citește și: Andrei Caramitru ii arata colții lui…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marti, la Washington, dupa intalnirea pe care a avut-o cu Donald Trump la Casa Alba, ca presedintele SUA isi doreste dezvoltarea de noi surse de energie din Marea Neagra dar este rolul parlamentului unde PSD si ALDE au majoritate, sa modifice legislatia care…

- Președintele Klaus Iohannis susține o conferința de presa dupa intalnirea avuta cu președintele SUA, Donald Trump, la Casa Alba. Iata principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis, la Ambasada Romaniei de la Washington. https://www.facebook.com/libertatea/videos/422680298342268/?notif_id=1566323938597863¬if_t=live_video_explicit…

- Potrivit agendei oficiale, Klaus Iohannis va semna in Cartea de Onoare. Dupa acest moment vor avea loc, in Biroul Oval, convorbirile tete-a-tete ale celor doi presedinti, urmate de discutii cu participarea membrilor delegatiilor oficiale. Este pentru a doua oara, in actualele lor mandate,…

- Casa Alba anunta, intr-un comunicat de presa, ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, sprijina eforturile Romaniei de eliminare a vizelor pentru SUA. Anuntul vine in contextul vizitei presedintelui Klaus Iohannis la Washington. "Președintele Trump intenționeaza sa extinda legaturile dintre țarile…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 19 - 25 august: *** Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, luni si marti, o vizita la Washington, la invitatia omologului american, Donald Trump. Intrevederea celor doi presedinti este programata pentru marti, dupa cum au anuntat, pe 6 august,…

- Klaus Iohannis și Donald Trump vor discuta, printre altele, și despre programul de vize Visa Waiver in timpul intalnirii pe care o vor avea pe 20 august la Washington. Președintele roman va efectua in zilele de 19 și 20 august o vizita la Washington la invitația omologului sau american. Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, pe 19 si 20 august, o vizita la Washington, la invitatia omologului american, Donald Trump, a precizat marti seara Administratia Prezidentiala. Anterior, Casa Alba a anuntat intrevederea celor doi presedinti pe data de 20 august. "Cu prilejul intrevederii, presedintele…