Presedintele Klaus Iohannis sustine ca refuzul premierului Dancila de a se consulta cu el in ceea ce priveste problema comisarului european, "care vizeaza reputatia tarii noastre", reprezinta o incalcare "flagranta" a Constitutiei si "afecteaza grav credibilitatea Romaniei".



