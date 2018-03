Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca, pentru un parcurs durabil, decidentii de politica economica trebuie sa fie capabili sa ofere incredere mediului privat prin masuri bine fundamentate, transparente si mai ales predictibile, care sa rezolve problemele din economie nu

- Dorel Ivan, din județul Sibiu, ne intreaba daca este adevarat ca s-a schimbat legea, in sensul ca, pentru lipsa rovinietei, se da doar o singura amenda intr-o luna. RASPUNS: Intr-adevar, legislația in domeniu a fost modificata recent, dar nu tocmai in sensul sugerat de dv. Este vorba de Legea pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea care prevede ca fiecare Camera a Parlamentului numeste, in calitate de membru al Curtii Constitutionale, persoana care a intrunit votul majoritatii membrilor prezenti.

- Premierul Viorica Dancila l-a primit marti pe ambasadorul Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii, prilej cu care a evidentiat ca asteapta cu interes misiuni economice japoneze in tara noastra si ca isi doreste promovarea unei prezente romanesti in Japonia. "Premierul Dancila a subliniat ca Japonia este…

- Președintele Klaus Iohannis și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au mai fost reclamati la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii fiindca au folosit in public, in mod repetat, etichetele "penali" și "inculpați". Sesizarea a fost depusa de publicatia "Lumea Justitiei".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca sambata Congresul PSD nu a fost unul al unui partid democratic si a apreciat ca noul slogan al social-democratilor este "Baga-i in duba" sau "Vine duba". "In Cartea Neagra elaborata de PNL veti vedea toate raspunsurile la povestile vanatoresti de pe lacul…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat sambata, potrivit unor fotografii postate pe retelele de socializare de un turist, din nou la schi in Muntii Sebesului, la Sureanu, anunta Agerpres. Domeniul schiabil Sureanu este o destinatie preferata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Imbracat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala. Actul…

- "Pentru corecta informare a opiniei publice: Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei". Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei!", este mesajul postat de ministrul Justitiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2017 referitoare la stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale cu privire la Centenar. Potrivit ordonantei, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale preia activitatile…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a manifestat, din nou, sustinerea fata de Laura Codruta Kovesi in la prezentarea bilantului DNA Discursul complet al presedintelui, transcris de Administratia Prezidentiala: „Doamna Procuror-sef al Directiei...

- Presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa îi spuna numele ministrului de Justitie, Tudorel Toader, spunând, în discursul sau de la prezentarea bilantului DNA pentru anul 2017, "cineva a prezentat un raport saptamâna

- Reactii vizand raportul referitor la activitatea DNA Presedintele Klaus Iohannis si-a reafirmat sustinerea pentru sefa DNA, Laura Codruta Kövesi, dupa declansarea procedurii de revocare a acesteia de catre ministrul justitiei. Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu intentioneaza sa intervina…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, de la Bruxelles, pe tema raportului prezentat de ministrul Justitiei si a începerii procedurii de revocare în cazul Laurei Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA.

- Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European din 23 februarie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 23 februarie, la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, in Belgia. Pe agenda dezbaterilor se vor afla subiecte legate de negocierile privind…

- Intensificarea relatiilor dintre Bucuresti si institutiile comunitare Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila merg, saptamâna aceasta, separat la Bruxelles, în contextul recentelor dezbateri legate de justitia din România, în care s-au implicat si oficiali…

- Președintele Klaus Iohannis a laudat, joi, intr-o declarație de presa, Serviciul de Protecție și Paza, in contextul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a atacat conducerea acestei instituții.

- Presedintele Klaus Iohannis se afla într-o vacanța în Tenerife, iar apoi va merge în Germania. O românca stabilita în Tenerife de mai multi ani, Adina Mihaela Chiru, a dezvaluit pe grupul de Facebook ”Români în Tenerife”…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca propunerea ca Romania sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. "Dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea, raman cateva locuri in Parlamentul…

- Iohannis merge la Bruxelles. Presedintele se va intalni cu Juncker si Tusk Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire in data de 31 ianuarie cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse legilor…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala", despre care spune ca anul trecut a dus la degradarea climatului social si la o stare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin „politici imprudente si masuri hazardate” si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si ca va solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor economice.…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi seara, un avertisment catre noul Guvern condus de Viorica Dancila. Șeful statului a aratat intr-un discurs susținut in fața oamenilor de afaceri din Germania ca viitorul Guvern trebuie sa ințeleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici imprudente…

- Incinta Palatului Cotroceni este luminata, miercuri seara, in culorile tricolorului - rosu, galben si albastru, cu ocazia sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor de la 1859, conform Agerpres.Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, miercuri, ca Unirea Principatelor Romane reprezinta un indemn…

- „Nu va pot raspunde la aceasta intrebare. Nu pot sa stiu care e penal, care nu e penal. Ganditi-va ca sunt europarlamentar si am votat o Directiva europeana care spunea ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare si ca justitia se infaptuieste de catre judecator. Deci acum nu pot sa spun…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca Romania, ca stat cu o natiune pro-europeana, fara partide parlamentare eurosceptice, are legitimitatea sa participe alaturi de nucleul dur al Uniunii la consolidarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a decis sa accepte numele de premier al celor de la PSD, Viorica Dancila. Seful statului le-a dat posibilitatea social democratilor sa instaleze un nou Guvern, dupa ce si-au dat deja jos doua intr-un singur an. Un fost deputat al celor de la PSD nu vede insa cu ochi buni…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic, care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din necesarul achizitiilor viitoare.Actul…

- Presedintele a trimis Curtii Constitutionale o sesizare asupra Legii pentru modificarea legii nr. 161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

- Președintele Klaus Iohannis a acceptat s-o desemneze pentru funcția de prim ministru pe Viorica Dancila - varianta propusa de coaliția PSD-ALDE. Pentru a-și incepe oficial mandatul, Dancila trebuie sa fie validata și de parlament.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. De la Comisia Europeana, comisarul european Corina Crețu saluta decizia președintelui și are și un mesaj tranșant pentru noul premier al Romaniei.”Salut decizia…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va face declarații de presa la ora 17.30, la Palatul Cotroceni. Iohannis este așteptat sa anunțe daca o accepta pe Viorica Dancila sau nu pentru funcția de premier. Șeful PSD va ieși public imediat dupa consultari.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof…

- Dan Barna a declarat, inaintea sedintei Biroului National al USR, ca partidul sau ”va sustine orice varianta care exclude PSD de la guvernare”.”Orice varianta pe care presedintele Iohannis o va gasi pentru a duce PSD in opozitie va fi sustinuta de USR, inclusiv cu membri intr-un guvern.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru maine The post Iohannis: L-am desemnat pe Fifor premier interimar. Convoc consultari maine cu partidele. Vreau procedura rapida pentru un nou guvern appeared first on replicahd.ro…

- Președintele Klaus Iohannis a avut luni o remarca enigmatica in privința deciziilor care vor fi luate in Comitetul Executiv al PSD și care ar putea duce la schimbarea Guvernului. Cu ocazia unui eveniment la Palatul Cotroceni, dedicat Zilei Culturii Naționale, președintele a avut urmatorul dialog cu…

- * Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti, la Palatul Cotroceni, cu o delegatie OMV-Petrom, condusa de directorul general al grupului OMV AG, Rainer Seele, care a subliniat nevoia de predictibilitate a cadrului fiscal si legislativ. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, una dintre temele abordate fiind problematica statutului Ierusalimului si evolutiile de dupa adoptarea proiectului de […]

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, mai multe legi privind ratificarea unor acorduri si a unei conventii. Astfel, potrivit Agerpres, seful statului a semnat decretele privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Serbia in domeniul securitatii ...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, insa critica Guvernul pentru faptul ca a ignorat orice avertisment venit de la Comisia Europeana in ce priveste deficitul si cere Executivului sa fie atent la vulnerabilitatile la…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului bugetar in tinta de 3% din PIB.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, in cadrul Galei Asociației Municipiilor din Romania, ca reforma administrativ-teritoriala este singura soluție de reducere a decalajelor economice dintre regiuni.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care arata ca nasterea Domnului este un bun indemn la compasiune si solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru.De Craciun gandul ne poarta catre casa indiferent cat de departe am fi. Acasa este…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma intr-un mesaj postat pe Facebook la 28 de ani de la Revolutie, ca in 1989, romanii au cerut in strada „Jos comunismul!”, iar zi se aude iar acest strigat, in opinia sa acesta fiind „semnalul dat politicienilor care dovedesc in aceste zile ca nu vor sa se desprinda…