Iohannis pleacă în SUA cu Dăncilă Presedintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 24-26 septembrie, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, informeaza Administratia Prezidentiala. "Participarea presedintelui Romaniei la aceasta sesiune va constitui o buna oportunitate pentru reiterarea angajamentului tarii noastre fata de guvernanta multilaterala in gestionarea principalelor provocari globale, precum si evidentierea rezultatelor inregistrate de Romania in favoarea multilateralismului pe durata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 24-26 septembrie a.c., Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. Acest segment, cu care debuteaza fiecare…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, SUA, in perioada 24-26 septembrie. Potrivit Administratiei Prezidentiale, programul vizitei sefului statului…

- Președintele Klaus Iohannis va participa in perioada 24-26 septembrie la cea de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc in New York, SUA, anunța Administrația Prezidențiala. Iata anunțul Administrației Prezidențiale: In perioada 24-26 septembrie…

- Friese, care a condus NN de cand s-a separat de grupul financiar ING, in 2014, se va alatura Aegon la 1 martie si ar urma sa fie numit director general la Adunarea Generala a Actionarilor din 15 mai. NN Group este cea mai mare companie de asigurari din Olanda, in timp ce majoritatea afacerilor Aegon…

- Bucuresti Mall - Vitan gazduieste un eveniment cu totul special, luni, 12 august, intre orele 20:00 si 22:30 - pe acoperisul centrului comercial, pasionatii de astronomie sunt asteptati sa se bucure de unul dintre cele mai spectaculoase fenomene cosmice din decursul anului: Noaptea Perseidelor.…

- Reuniunea de la Bruxelles, din perioada 30 iunie - 2 iulie a avut pe agenda alegerea viitorilor conducatori ai principalelor institutii europene. „La finalul celor trei zile de negocieri intense, liderii europeni au ajuns la urmatorul acord: functia de presedinte al Consiliului European ii va reveni…

- Predintele Klaus Iohannis a avut o conferința de presa comuna cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker și predintele Consiliului European, Donald Tusk. Cei doi au laudat mandatul avut de Romania la preșidinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene.Donald Tusk a felicitat Romania…