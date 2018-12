Iohannis, plângere de înaltă trădare. Dăncilă, răspuns ferm „Anumite lucruri pe care le-a facut președintele nu sunt bune pentru Romania. Voi da un exemplu care ține de Guvern. Faptul ca de atata timp nu am avut doi miniștri pe doua domenii foarte imporntate, a fost o tergiverare știind ca trebuie sa preluam presedinția UE. Nu a fost bine pentru romani... Un preș trebuie sa faca ce e mai bine pentru țara lui. (…) Nu știu daca aș semna cererea de urmarire pentru inalta tradare. Spun asta pentru ca tocmai eu am avut o astfel de cerere pe realția cu Israelul. Știu cat de greu mi-a fost sa le explic partenerilor strategici ce se intampla. Dar cred… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

