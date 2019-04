Iohannis, plan pentru referendum. Toader: Am auzit și eu Tudorel Toader a declarat marți, la Parlament, ca a auzit de faptul ca președintele Romaniei ar vrea ca prin referendum sa i se interzica Guvernului de a mai da ordonanțe de urgența in domeniul Justiției. Ministrul a explicat ca pentru o astfel de modificare este nevoie de o revizuire a Constituției Romaniei. "Declarații sunt multe. Am auzit și eu zielele trecute ca va propune la referendum sa nu se mai dea ordonanțe de urgența in domeniul Justiției. Un referendum cu aceasta tema nu rezolva problema de fond pentru ca legea fundamentala, Consituțuția, abiliteaza Gvernul sa dea ordonanțe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lia Olguța Vasilescu, susține ca nu este in regula ca dupa ce Parlamentul a adoptat modificarile la Codul Penal și Codul de Procedura Penala, ministrul Justiției sa vina cu OUG sa modifice ceea ce a decis Parlamentul.Citește și: Cine sunt reprezentanții societații…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a dat de ințeles ca nu are de gand sa promoveze Ordonanța de Urgența pentru modificarea Codurilor Penale, act intens cerut de social-democrații in frunte cu Liviu Dragnea, informeaza G4Media. ”Daca vorbiți de codurile in vigoare, daca vorbiți de punerea de acord…

- Curtea Constituționala a decis, cu majoritate de voturi, ca Ordonanța de Urgența privind operaționalizarea Secției speciale de investigare a magistraților e Constituționala. Ordonanța de Urgența fusese adoptata și de Parlament, iar PNL și USR au atacat legea la CCR, in decembrie 2018. Apariția acestei…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a evitat sa spuna, luni, in Parlament, daca PSD il sustine pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la motiunea simpla care se va dezbate saptamana aceasta, votul urmand a se da miercuri, in plenul Camerei Deputatilor. Intrebat daca ministrul Justitiei trebuie sa aiba emotii…

- Ordonanța de Urgența care modifica legile justiției nu ar fi intrat inca in vigoare deși a fost publicata in Monitorul Oficial. OUG nu a fost inregistrata și la Parlament pentru dezbatere in procedura de urgența, așa cum prevede Constituția. Potrivit Constituției Romaniei, pentru intrarea in vigoare…

- Guvernul a transmis ordinea de zi programata pentru ședința de miercuri. Pe aceasta nu apare proiectul bugetului de stat pentru anul 2019. De asemenea, nici ordonanța de urgența pe completurile de cinci judecatori anunțata de ministrul Justiției nu se afla pe ordinea de zi.Executivul se va…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca este 39; 39;cras neconstitutionala 39; 39; ordonanta de urgenta anuntata de ministrul Justitiei prin care cei condamnati sa poata depune contestatii in anulare, informeaza Agerpres.roNu stim exact ce isi imagineaza ministrul Justitiei sa scrie in acea…

- Prin Ordonanța de Urgența anunțata duminica seara de ministrul Justiției și vizându-i pe cei care au fost condamnati definitiv de catre completuri de judecata nelegal constituite, liderul PSD, Liviu Dragnea, scapa de condamnarea în dosarul Referendumul, spun reprezentanții USR. "La…