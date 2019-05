Iohannis: Plagiatorii, o pată pe obrazul universităţilor din România "Noi traim momentan intr-o forma de sincopa. La noi hotii s-au cocotat in varful statului si acest lucru a fost posibil si datorita tolerantei prea mari a societatii si a mediului universitar fata de plagiat, fiindca plagiatul este o forma de hotie. Daca este tolerata, concluzia politicienilor este ca si mai mult sunt tolerati si se poate, si acum, din pacate, avem dovada ca la noi momentan se poate sau s-a putut. Sper sa se termine acest 's-a putut' cat mai repede", a spus seful statului, la dezbaterea 'Become your best! - printr-un invatamant superior de calitate', organizata la Universitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

