- Președintele Klaus Iohannis participa, marți, la aniversarea a 25 de ani a Camerei de Comert Americane din Romania. Șeful statului a anuntat ca vrea o dezbatere publica in privinta proiectului de tara. „Ceea ce se caștiga ușor, de multe ori, se pierde la fel de ușor. De exemplu, investițiile…

- Guvernul a decis astazi, printr-un Memorandum, stabilirea unui mecanism de crestere a competitivitații companiilor deținute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziție publica. Astfel, mecanismul instituit cuprinde un set de masuri in vederea promovarii concurenței intre…

- ”A fost o perioada, cred ca sunt șase saptamani, in care, oricum, in primele saptamani, am fost aproape de colegii de la minister, de primul ministru Oprea, sa-i predau tot ce trebuia predat, a durat și chestia asta, nu a durat o zi, ca sa fie foarte clar: a durat ceva, dupa care am fost alaturi…

- Guvernul mai infiinteaza o societate de stat inutila, cu conducere numita politic, platita din bani publici, fara niciun obiectiv predefinit si fara nicio responsabilitate in schimbul salariilor incasate. Este vorba de Casa de Comert Romania SA care ar trebui sa se ocupe de promovarea produselor…

- Majoritatea oamenilor de afaceri, 85%, declara ca incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii ale companiilor pe care le conduc, conform Barometrului mediului de afaceri romanesc, editia 2018, realizat de EY. Studiul…

- Casa de Comerț a Romaniei este compania despre care ministrul Agriculturii, Petre Daea, vorbea anul trecut spunand ca aceasta va sprijini fermierii mici luandu-le de la poarta legumele și fructele. Dar acum ca inființarea ei a intrat pe ultima suta de metri, fiecare parte implicata in aceasta ecuație…

- Proiectul de lege care vine sa reduca presiunea sanctionatorie asupra mediului de afaceri a fost discutat la Ministerul Economiei cu reprezentantii partenerilor de dezvoltare, ai comunitatii de business si ai societatii civile, dupa ce Guvernul a decis ca Ministerul Economiei si Infrastructurii sa definitiveze…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat la ședința de lucru la care s-a discutat elaborarea și definitivarea proiectului de lege care vine sa reduca presiunea sancționatorie asupra mediului de afaceri.

- "Va invit pentru inceput, insa, sa va amintiti ceva care nu a trecut de multa vreme, si anume momentul decembrie 2016. Vreau sa va aduc aminte de tot circul facut de presedintele Iohannis la numirea premierului din partea Coalitiei PSD-ALDE. Dosarele scoase rapid de la sertar de unii procurori-marioneta,…

- In prag de alegeri, cu Berlinul conditionand acordarea fondurilor europene de acceptarea imigrantilor si cu OLAF, biroul antifrauda al UE, scotand la lumina neregulile din afacerile facute cu banii europeni de apropiatii sai, premierul maghiar Viktor Orban declara ca Ungaria nu mai are nevoie de…

- Cea mai puternica femeie din businessul romanesc este Anca Vlad, 60 ani, care detine peste 99% si din distribuitorul de medicamente, dar si din lantul de farmacii Catena. Cele doua firme au avut in 2016 afaceri cumulate de peste 632 de milioane de euro, potrivit datelor de la Registrul Comertului, care…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a discutat astazi cu membrii Asociației Businessului European despre dezvoltarea economiei, reformele lansate pentru facilitarea activitații agenților economici, provocarile cu care se confrunta mediul de afaceri, dar și

- Vicepremierul Viorel Stefan afirma ca semnarea acordului de finantare intre BERD si Transgaz este o garantie suplimentara ca faza I a BRUA pe teritoriul Romaniei va fi incheiata la termen si un semnal de incredere transmis investitorilor in ceea ce priveste oportunitatile de afaceri pe care le ofera…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o ofertă privată de 38,4 milioane de…

- Seful departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite, Sonny Perdue, a declarat ieri ca Guvernul vrea sa implementeze un program separat pentru imigrantii care se angajeaza in domeniul agriculturii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- 'Cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti. Mentinerea deficitului bugetar in limitele tintite…

- "Este necesar sa facem schimbari in politica medicamentului pe plan national. N-as putea sa va dau date concrete in acest moment, inca ma informez asupra acestui fenomen, dar asigur populatia ca medicamentele esentiale, cele care au lipsit o perioada, vor incepe sa apara. Adica, deja avem grija,…

- Nu stim cum si-a imaginat Liviu Dragnea ca va fi primit „Experimentul Olguta”. In orice caz, nu cu un val de nemultumiri si refuz aproape in masa. Revolutia fiscala, cum cu mandrie a fost prezentat proiectul legii salarizarii, este un punct de rascruce nu pentru salariatii din Romania, ci schimba intreaga…

- Oamenii de afaceri din Romania sustin ca anul 2017 a fost probabil unul dintre cele mai agitate din punct de vedere fiscal, dar spun ca nu cer de la Guvernul taxe mai mici sau scutiri, ci stabilitate si predictibilitate fara de care nu pot sa se dezvolte.

- Proiectul de lege care vine sa reduca presiunea sancționatorie asupra mediului de afaceri va fi separat in doua parți, iar unele prevederi care generau neclaritați vor fi scoase din proiect, anunța Guvernul.

- Procesul de consultari și definitivare a proiectului de lege care vine sa reduca presiunea sancționatorie asupra mediului de afaceri a fost discutat astazi cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare și ai comunitații de business in cadrul unei ședințe, prezidata de

- Cesiunea de actiuni ale societatilor comerciale este legala si nu incalca prevederile schemei de ajutor de minimis Start-Up Nation, insa noii detinatori ai acestor companii trebuie sa stie ca vor prelua inclusiv obligatiile ce decurg din implementarea schemei, precizeaza Ministerul pentru Mediul…

- Arhipelago si Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii (APEC) organizeaza, in perioada 27 mai – 8 iunie, o noua ediție a unei misiuni economice marca Afaceri.ro pe coasta de Est a Statelor Unite ale Americii, dedicata valorificarii potențialului de import-export și de colaborare academica,…

- Guvernul chinez a criticat duminica recentul raport al Pentagonului privind politica nucleara americana, exprimandu-si "opozitia ferma" fata de un document care lanseaza "speculatii" cu privire la intentiile Beijingului, relateaza AFP si Xinhua. Documentul SUA speculeaza cu privire la…

- Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a participat marti, 30 ianuarie, la lansarea Programului USAID pentru Reforme Structurale in Moldova. Programul urmareste imbunatatirea mediului de afaceri si a comertului in tara, ajutand institutiile guvernamentale si sectorul privat sa accelereze implementarea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis nu putea sa rateze momentul de a critica Guvernul si a mentionat ca „topaiala guvernamentala” este expresia consacrata a sefului statului. „Nu avea cum sa nu le faca, nu putea sa rateze momentul, dar asta…

- "In Romania, atata vreme cat sunt respectate procedurile de dezbatere, de transparenta, adoptare conform legilor, legile sunt supuse controlului de constitutionalitate. (...) Nu cred ca in aceste conditii aprecierile presedintelui au altceva decat o pura valoare politica. Si ele cred ca sunt destinate…

- Daca ne luam dupa un enunt din programul de guvernare, pornind de la faptul ca „limbajul unui program economic nu este usor, accesibil” pentru simplificare, PSD a decis ca reperele sa fie „o suma de principii si nu una de capitole”. Intelegem, asadar, de ce liderul UDMR a declarat ca „programul de guvernare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin „politici imprudente si masuri hazardate” si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si ca va solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor economice.…

- Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea vineri ca Radu Oprea, propus de Comitetul Executiv National pentru portofoliul Mediului de Afaceri, va face performanta. "Ilan Laufer a facut o figura foarte buna si am convingerea ca si noul ministru Radu Oprea va face performanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca progresele mediului de afaceri s-au facut in pofida instabilitații sistemului și in contextul unor politici fiscale imprudente. Șeful statului a spus ca guvernul a dat dovada ca nu este preocupat sa asigure predictibilitate economica și va cere noi garanții…

- "Voi atrage atentia si noului Guvern" Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin "politici imprudente si masuri hazardate" si a anuntat ca în acest sens va avea discutii cu Guvernul si…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi seara, un avertisment catre noul Guvern condus de Viorica Dancila. Șeful statului a aratat intr-un discurs susținut in fața oamenilor de afaceri din Germania ca viitorul Guvern trebuie sa ințeleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici imprudente…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin "politici imprudente si masuri hazardate" si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si ca solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor…

- Presedintele Filialei Constanta a Partidului National Liberal, deputatul Bogdan Hutuca, vicepresedinte al Comisiei de Buget Finante din Camera Deputatilor, sustine, la un an de la preluarea guvernarii de catre coalitia PSD ALDE, ca institutiile statului au fost, in tot acest timp, deturnate in interesul…

- „Nu va pot raspunde la aceasta intrebare. Nu pot sa stiu care e penal, care nu e penal. Ganditi-va ca sunt europarlamentar si am votat o Directiva europeana care spunea ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare si ca justitia se infaptuieste de catre judecator. Deci acum nu pot sa spun…

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg.Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…

- Consultarile la Palatul Cotroceni s-au terminat. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a acceptat propunerea PSD-ALDE pentru functia de premier al Romaniei. El a mai spus ca PSD va trebuie sa demonstreze si ca va face ceea ce a promis. „Am ascultat foarte multe opinii legate de viitorul prim-ministru.…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "Cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o şansă…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Anterior, președintele Klaus Iohannis a convocat, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultări în vederea desemnării unui…

- Guvernul ceh condus de prim-ministrul Andrej Babis a cazut de acord sa demisioneze miercuri, potrivit unui purtator de cuvant, citat de Reuters, scrie news.ro.Decizia a venit dupa ce cabinetul minoritar a pierdut, marti, votul de incredere. Guvernul va ramane in functie pana la negocierile…

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste numarul de acte normative adoptate anul trecut, iar aproape jumatate dintre acestea au impact direct sau semnificativ asupra IMM-urilor, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Kelemen Hunor a declarat, marti, ca daca Viorica Dancila va solicita o discutie, liderii UDMR ii vor sta la dispozitie. "Eu nu o cunosc pe Viorica Dancila, nu am nicio informatie despre ea, in afara de declaratia ei prin care ii atragea atentia lui Tudose ca nu face bine ce face (privind steagul…

- "Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perrspectiva discutiilor de la Cotroceni", a afirmat Orban.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru miercuri la consultari partidele…

- Anul 2017 a fost unul in care la Palatul Victoria s-au aflat doua guverne ale aliantei PSD-ALDE, Executivul Grindeanu fiind inlocuit prin motiune de cenzura de Cabinetul Tudose, cu argumentul ca implementarea programului de guvernare nu decurgea corespunzator, dar si pe fondul protestelor din strada…

- Plata in același cont unic a contribuțiilor sociale, precum și a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitați va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern.…