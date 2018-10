Stiri pe aceeasi tema

- O tema atinsa in discursul pe care l-a sustinut, marti la pranz, in plenul Parlamentului European l-a reprezentat aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. In acest sens, Klaus Iohannis a subliniat ca pentru Romania “aderarea la Spatiul Schengen reprezinta un obiectiv important. Acest demers va contribui…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a pledat marti, in plenul PE, pentru consolidarea proiectului european. "Parcurgem un nou capitol in devenirea si consolidarea proiectului european in care avem nevoie de elaborarea unei noi viziuni cu privire la viitorul…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi, in plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene. Dupa discurs, europarlamentarii ii vor adresa intrebari presedintelui pe subiectul Justitiei.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a fost primit marti, la sediul PE, de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Cei doi vor avea o intrevedere, iar apoi presedintele Klaus Iohannis va participa, in plenul PE, la dezbaterea…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o intrevedere cu Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, in marja participarii la segmentul de nivel inalt al celei de a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o intrevedere cu Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, in marja participarii la segmentul de nivel inalt al celei de a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Romania este determinata sa consolideze parteneriatul UE-ONU in timpul Presedintiei la Consiliul Uniunii Europene. "Ca stat detinator a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in prima jumatate…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, miercuri, dorinta Romaniei de a adera cat mai repede la spatiul Schengen. "Am subliniat sprijinul Romaniei pentru gestionarea mai eficienta a frontierelor UE. Am reiterat dorinta Romaniei de a adera cat mai repede posibil la spatiul Schengen", a…