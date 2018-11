Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca, in ultimul secol, Romania a trecut prin perioade foarte bune, dar si prin dictaturi cu rezultate groaznice, comparand acest traseu cu pendalurea intre ceva ars si o prajitura foarte buna. Seful statului spune ca avem toate ingredientele necesare pentru a realiza…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca Romania trebuie sa aiba un cadru mult mai stabil, astfel incat tinerii care studiaza in strainatate sa revina in tara. "Avem tot ce ne trebuie. Avem oameni educati, posibilitati, dorinta societatii,…

- Peste 38 de milioane de nasteri au fost inregistrate in Romania in ultimul secol, in timp ce numarul deceselor se apropie de 25 de milioane, potrivit datelor statistice incluse intr-un document elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, scrie Agerpres. Potrivit documentului in care sunt prezentate…

Peste 38 de milioane de nasteri au fost inregistrate in Romania in ultimul secol, in timp ce numarul deceselor se apropie de 25 de milioane, potrivit datelor statistice incluse intr-un document elaborat de Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit documentului in care sunt prezentate criteriile pentru…

- "Domnul Juncker este in continuare tributar discursului triumfalist european si nu cred ca nu observa crizele care ameninta unele zone emergente ale planetei si care pot influenta negativ si evolutia UE si, prin aceasta, evident, pot influenta si evolutia procesului de dezvoltare a Romaniei", a afirmat…

- ULTIMUL TRIB. Imagini uluitoare cu concurenții celebri care acasa, in Romania, traiesc in lux, iar la "Ultimul trib" au condiții de lumea a treia: vedetele din Madagascar se spala la lighean și cu strachina!

- Documentul privind aparitia si evolutia pestei porcine africane in Romania a fost depus vineri la Administratia Prezidentiala in urma solicitarilor formulate public de catre presedintele Klaus Werner Iohannis, a anuntat, sambata, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), informeaza AGERPRES…

- 12 persoane au murit in Romania din cauza infectiei cu virusul West Nile de la inceputul sezonului cald, iar numarul contaminarilor a ajuns la 117. Numarul deceselor s-a dublat in ultima saptamana, dar autoritatile spun ca nu este vorba despre o epidemie si ca victimele aveau si alte afectiuni. Ultimul…