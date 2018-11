Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis afirma ca Romania trebuie sa depuna eforturi mai consistente pentru dezvoltarea de centre nationale si proiecte de cercetare de calitate, el subliniind ca, mult timp, tara noastra nu a oferit conditii adecvate de munca…

- Strasbourg, 23 oct - Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca unul dintre cele mai importante proiecte pentru Romania este summitul UE care va avea loc anul viitor la Sibiu, subliniind ca tara noastra intentioneaza sa aiba un mandat…

- Strasbourg, 23 oct - Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis europarlamentarilor ca le va raspunde in scris la intrebarile adresate in plenul Parlamentului European. Seful statului a sustinut marti un discurs in plenul PE privind viitorul Uniunii.…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o intrevedere cu Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, in marja participarii la segmentul de nivel inalt al celei de a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Romania este determinata sa consolideze parteneriatul UE-ONU in timpul Presedintiei la Consiliul Uniunii Europene. "Ca stat detinator a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in prima jumatate…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca liderii mondiali au datoria sa explice mai bine provocarile actuale la adresa pacii si sa propuna solutii clare la acestea, punctand ca Romania actioneaza in acest sens in regiunea sa. "Avem…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut marti, la New York, o intrevedere bilaterala cu regele Regatului Hasemit al Iordaniei, Abdullah al II-lea, in marja celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, ocazie cu care…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca pozitia Comisiei Europene cu privire la extinderea mandatului Frontex este una corecta. "Comisia a venit cu o propunere care in esenta credem ca este corecta. Frontexul face o treaba…