Iohannis, partide chemate la consultări. Dragnea, răspuns pentru președinte Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu va merge la consultarile de la Cotroceni de saptamana viitoare cu presedintele Klaus Iohannis pe tema situatiei din Justitie, dar a precizat ca de la PSD va merge o delegatie. El a adaugat ca va discuta cu liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, daca va merge la Cotroceni o delegatie comuna PSD-ALDE. "Eu sigur nu merg. Dar de la partid de la noi o sa trimitem niste oameni", a precizat Dragnea, aflat intr-o vizita in Calarasi. Dragnea a reafirmat ca PSD sustine temele propuse de seful statului pentru referendumul din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

