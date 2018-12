Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele a declarat ca exista semnale ca PSD nu a renuntat la idee. "Ar fi o catastrofa, ar declansa o criza politica fara precedent in Romania", a averizat Klaus Iohannis. "Fac apel la politicienii din PSD care sunt lucizi ca sa intreprinda orice considera ei pentru ca o astfel de ordonanta sa…

- PSD nu ia in calcul un demers de suspendare din functie a presedintelui Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca în sedinta coalitiei de la începutul saptamânii viitoare se va decide calea de urmat, în cazul în care seful statului Klaus Iohannis va…

- Cifrele au fost prezentate la Romania TV de catre sociologul Marius Pieleanu. Iata cum se poziționeaza politicienii in ceea ce privește cota de incredere printre romani: Klaus Iohannis – 28% Gabriela Firea - 23% Dacian Cioloș – 21:% Tudorel Toader – 21:% La…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre inaintarea in grad a lui Catalin Paraschiv, sustinand ca aceatsa nu poate fp facuta pana cand nu este finalizata ancheta cu privire la interventia de la protestul din 10 august.

- Reprezentantii Uniunii Salvati Romania vor participa, miercuri, la consultarile convocate de presedintele Klaus Iohannis cu partidele parlamentare pe tema legislatiei din domeniul Justitiei. Presedintele USR Dan Barna a declarat, pentru AGERPRES, ca reprezentantii formatiunii vor fi prezenti la consultarile…

- „Nu admit un leu sub program. Vor fi schimbati sefii de la ANAF, daca nu. Am spus asta si in sedinta de Guvern”, a spus Teodorovici, la Digi24. Acesta este un nou atac la presedintele ANAF, Ionut Misa, pe care Teodorovici l-a inlocuit in functia de ministru de Finante, la inceputul acestui an. Conflictul…

- Klaus Iohannis a participat la evenimentul pilot de curațenie desfașurat cu ocazia Zilei de Curațenie Naționala de pe 15 septembrie. Evenimentul pilot are loc in Padurea Cernica, localitatea Pantelimon, Ilfov. Președintele a spus ca el e primul politician care a ieșit sa stranga gunoaiele și e convins…

- Președintele țarii a suspendat ședința CSAT in care s-a discutat despre reimparțirea banilor pentru Servicii și ministerele Apararii și Internelor. Klaus Iohannis a anunțat ca nu s-a ajuns la consens, așa ca nu s-a dat niciun aviz. Și așteapta de la Guvern un nou proiect.