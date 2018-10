Iohannis participa la reuniunea Consiliului European, unde se discuta termenii Brexit-ului

Presedintele Klaus Iohannis va participa la Bruxelles, in perioada 17 - 19 octombrie, la reuniunea Consiliului European, precum si la cel de-al 12-lea Summit Asia - Europe Meeting (ASEM), potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.



Totodata, in marja reuniunii Consiliului European, presedintele Iohannis va participa la Summit-ul Euro in format extins.



"Temele de discutie de pe agenda reuniunii Consiliului European se refera la procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, gestionarea fenomenului migratiei, securitatea interna si relatiile externe…