Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica seara, la Roma, la iluminarea Columnei lui Traian in culorile Drapelului Romaniei.



Evenimentul are loc in cadrul vizitei de stat pe care Iohannis o efectueaza in perioada 14 - 17 octombrie in Republica Italiana.



Seful statului este insotit la eveniment de sotia lui, Carmen Iohannis.



La sosirea la Columna lui Traian, Klaus Iohannis si sotia lui au fost asteptati de autoritati locale si de cateva sute de persoane, intre care un grup de copii din comunitatea…