Atenţie, cad pietre pe Gutâi!

O informaţie de ultimă oră în atenţia celor care circulă pe Gutâi. Şoferii care au venit în această dimineaţă prin Pasul Gutâi au semnalat căderi de pietre pe carosabil. Circulaţi cu grijă!