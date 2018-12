Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a depus, vineri dimineața, o coroana de flori in memoria victimelor Revoluției. Ulterior, președintele a postat un mesaj pe Facebook.„In Decembrie 1989, satui de abuzuri și neajunsuri, romanii au ales sa lupte in strada pentru idealurile lor. Semenii noștri și-au…

- Iata care este mesajul transmis de catre Klaus Iohannis: "In Decembrie 1989, satui de abuzuri și neajunsuri, romanii au ales sa lupte in strada pentru idealurile lor. Semenii noștri și-au dat viața pentru ca noi sa traim astazi in libertate și democrație. Voi milita, in continuare, pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a depus, vineri dimineața, o coroana de flori in memoria victimelor Revoluției. Anul trecut, șeful statului a transmis un mesaj pe 21 decembrie, precizand ca investigatiile din dosarul Revolutiei trebuie finalizate, iar crimele si abuzurile din decembrie 1989 pedepsite,…

- Plenul comun al Parlamentului a tinut, luni, un moment de reculegere in memoria victimelor Revolutiei din decembrie 1989, la propunerea deputatului PSD Radu Adrian-Pau. ‘In urma cu 29 de ani, s-a rescris istoria tarii noastre. In acel decembrie de neuitat Romania a capatat o noua directie, iar vietile…

- Presedintele a depus o coroana in memoria victimelor din clubul Colectiv Presedintele Klaus Iohannis depune o coroana de flori în memoria victimelor tragediei din clubul "Colectiv". Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a depus marti, 30 octombrie, o coroana…

- Presedintele a depus o coroana de flori in memoria victimelor Colectiv Presedintele Klaus Iohannis a depus o coroana de flori în memoria victimelor incendiului din Clubul Colectiv, 30 octombrie 2018. Foto: Daniela Manuta. Presedintele Klaus Iohannis a depus în aceasta dimineata o coroana…

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, marti, o coroana de flori in memoria victimelor incendiului care a avut loc in urma cu trei ani la Clubul Colectiv, scrie Agerres.ro.Dupa ce a depus o coroana de flori si a aprins o candela, seful statului a tinut un scurt moment de reculegere.Marti, intre orele…

- Liderii Parlamentului European, reuniți in ședința Conferinței președinților, au amanat joi o discuție privind adoptarea unei rezoluții pe tema statului de drept și a Justiției din Romania, au declarat pentru G4Media.ro surse europene.Potrivit acestora, decizia privind supunerea spre dezbatere…