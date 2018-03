Stiri pe aceeasi tema

Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, prezinta miercuri, de la ora 11.00, bilantul Parchetului General pe 2017. La eveniment sunt prezenti, printre altii, Klaus Iohannis si Laura Codruta Kovesi. Tudorel Toader, ministrul Justitiei, lipseste, fiind prezent la alt eveniment, care are loc la…

Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa asiste la prezentarea Raportului de activitate a Ministerului Public pe anul trecut. Aceasta sedinta de bilant urmeaza sa aiba loc la Cercul Militar National, miercuri incepand cu ora 11. Pe agenda publica a sefului statului figureaza participarea la acest eveniment.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a opinat luni ca tema revocarii procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu va fi abordata la Comitetul Executiv National al partidului, in conditiile in care pozitia oficiala este ca partidul nu se implica "sub nicio forma".

Razboi total in justitia din Romania. Tudorel Toader a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, iar acum lumea s-a impartit in doua tabere. Presedintele Klaus Iohannis a dat un semnal clar. Nu va marsa la propunerea de revocare.

Ambasadorul american Hans Klemm a declarat ca are „incredere deplina" in DNA și in conducerea sa. Comentariul diplomatului vine pe fondul deciziei Guvernului de a cere inlocuirea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Cererea facuta de ministrul Justiției, Tudorel Toader, a primit un aviz negativ din partea…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, este convins ca Iohannis va respinge solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. 'Situatia de la DNA se va rezolva in mod natural. Am mare incredere…

- Soarta lui Tudorel Toader in Guvernul Dancila ar putea fi pecetluita. In ciuda asigurarilor date de Liviu Dragnea ca Toader nu va fi remaniat, sunt tot mai multe voci in PSD care cer demiterea ministrului Justitiei pentru modul in care a gestionat revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza…

Prim-vicepreședintele Comisie Europene, Frans Timmermans, a sosit, joi, in Romania pentru o serie de intalniri care vizeaza viitorul Romaniei in Uniune. Demnitarul european s-a intalnit deja cu liderul Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Oficialul se va intalni cu președintele Klaus Iohannis, cu președintele…

- Grupurile civice reactioneaza dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Mai multe asociatii i-au transmis in acest sens o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care ii solicita respingerea cererii lui Tudorel Toader.Citeste si: ULTIMA…

- Presedintele Klaus Iohannis este convins ca DNA functioneaza eficient in lupta impotriva coruptiei si ramane un "partener", in ciuda actiunilor concertate prin care se incearca decredibilizarea acestei institutii si subordonarea Justitiei de catre clasa politica. "Din pacate, insa, asistam…

Laura Codruta Kovesi a prezentat bilantul activitatii DNA in 2017. Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent la eveniment. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti, la CSM, ca declina invitatia de a participa la acest eveniment, suparat ca procurorul sef al DNA nu i-a trimis in avans raportul.

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) isi prezinta astazi bilantul de activitate pe 2017. Conform datelor DNA centralizate de „Adevarul", anul trecut s-au dat hotarari de condamnare definitiva in 291 de dosare penale instrumentate de procurorii institutiei. Prejudiciile sunt de cel putin sute de milioane…

- Evenimentul incepe la ora 11.00, bilanțul urmand sa fie prezentat de procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Președintele Kluaus Iohannis va participa le prezentarea bilanțului, in timp ce ministrul Justiției a refuzat sa vina, anunțand marți, dupa un schimb de replici cu Laura Kovesi in timpul…

- Urmatorul act al disputei dintre ministrul justiției, Tudorel Toader, și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, va avea loc miercuri, in absența demnitarului din coaliția de guvernare PSD-ALDE. In schimb, va aparea președintele statului, Klaus Iohannis, cel care va trebui sa ia o decizie cu privire la revocarea…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la sedinta de prezentare a raportului de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pe anul 2017, potrivit agendei sefului statului. Sedinta va avea loc la Cercul Militar National incepand cu ora 11.00. Ministrul Justitiei,…

- Contre dure intre Tudorel Toader si Laura Codruta Kovesi, la CSM. Dupa ce ministrul Justitiei a acuzat-o pe sefa DNA ca are un discurs neconvingator, Kovesi a venit cu replica. Procurorul sef al DNA i-a transmis ministrului ca daca dorea sa fie convins, discutau inainte de a inainta cererea de revocare.…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, va fi audiata astazi in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, sectia pentru procurori, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader. La CSM…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii discuta astazi, de la ora 14:00, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Aceasta a fost invitata la sedinta, in cadrul careia cel mai probabil va fi si audiata. La discutii va participa si ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, inaintea reuniunii informale a Consiliului European, de la Bruxelles, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar ca, din punctul sau de vedere, ministrul…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precizeaza ca va urma procedura legala si ca va raspunde punct cu punct tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a propus revocarea ei din functie. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis face o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, pentru care ministrul Justiției a anunțat, joi seara, ca incepe procedura de revocare, a transmis, vineri dimineața, un punct de vedere, prin intermediul biroului de presa al instituției pe care o conduce.

- Președintele Klaus Iohannis este așteptat la Bruxelles sa faca declarații in urma raportului ministrului Justiției, Tudorel Toader, raport privind revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. DC News va relua declarațiile președintelui Klaus Iohannis "Astazi, am avut parte de…

- Presedintele Klaus Iohannis a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ca isi mentine opinia ca DNA si conducerea sa „fac o treaba foarte buna”, dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate…

- Partidul Național Liberal a avut o reacție dura dupa propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Prin purtatorul de cuvant Ionel Danca, partidul condus de Ludovic Orban și-a exprimat dezacordul cu privire la decizia lui Tudorel Toader, aruncand și acuzații dure catre ministrul Justiției,…

- Președintele Klaus Iohannis a postat un mesaj, pe pagina personala de Facebook, prin care iși exprima ferm susținerea fața de procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție. Președintele susține ca DNA și Laura Codruța Kovesi…

- USR o sustine pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA si solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu dea curs propunerii ministrului justitiei Tudorel Toader de revocare a acesteia, a afirmat, joi, presedintele USR, Dan Barna. "Pozitia noastra este de sustinere a doamnei Kovesi in…

- „Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție reafirma poziția exprimata constant, in sensul ca nu exista…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalisti ce va face daca ministrul Justitiei va cere revocarea sefei DNA. "Asta cu revocarea constat ca este o preocupare intensa in spațiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare. Dar, s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc…

- Proteste in Piața Victoriei, dupa cererea de revocare a șefei DNA. „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. „Coaliția PSD-ALDE-UDMR, prin intermediul ministrului Tudorel Toader, a cerut astazi revocarea Laurei Codruța…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la finalul Biroului Permanent National al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu sefa DNA. Tudorel Toader urmeaza sa anunte, la ora 18.00, daca o revoca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine o conferinta de presa joi, la ora 18:00, in care va anunta soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Cel putin asa a anuntat ministrul Justitiei pe pagina personala de Facebook. Toader, chemat de premierul Viorica Dancila din Japonia pentru a prezenta raportul,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca zilele urmatoare va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si "daca va fi nevoie", va fi un dialog in trei - cu Toader si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Discutia dintre Klaus Iohannis si Tudorel Toader va avea loc pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, intrebat despre o eventuala revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca la acest moment nu vede motive de revocare, dar ca s-ar putea sa existe unele pe care el nu le cunoaste, dar le cunoaste ministrul Justitiei, iar Tudorel…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca a avut astazi o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre colaborarea sa cu noul Guvern, unul dintre subiecte fiind despre justitie. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca in urmatoarele zile…

- Klaus Iohannis spune ca nu are motive ca sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi, dar nu exclude ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa știe mai multe decat președintele.”Asta, cu revocarea, vad ca e o mare proecupare. Nu vad motive de revocare, dar s-ar putea sa existe unele pe care nu le…

- Liviu Dragnea a precizat, in legatura cu decizia pe care ministrul Justiției a luat-o referitor la soarta șefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca nu are niciun raspuns, intrucat Tudorel Toader și-a luat concediu dinainte de sarbatori.

- O decizie legata de soarta procurorului-sef DNA a fost luata deja de ministrul Justitiei, dar acesta a refuzat sa o anunte public. Tudorel Toader spunea inca de la sfarsitul anului trecut ca stie ce are de facut in legatura cu Laura Codruta Kovesi, daca va cere sau nu revocarea acesteia de la sefia…

- Președintele Klaus Iohannis participa vineri la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va alege o noua conducere. Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2017 și alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii se afla pe agenda ședinței…

Radu Tudor a prezentat în emisiunea „Punctul de întâlnire", de la Antena 3, cinci mesaje-cheie lansate de președintele Klaus Iohannis. 1. Klaus Iohannis considera ca 'încercarile de a controla sistemul judiciar' fac acest sistem mai prost si precizeaza…