In anul 2007, pentru soluționarea unui conflict constituțional intre Guvern și Președinte, CCR a decis in cazul lui Mihai Razvan Ungureanu ca demisia acestuia a devenit ”irevocabila dupa 15 zile de la depunere”. Potrivit deciziei, președintele trebuia sa ia act de demisie și sa constate vacantarea postului.

Decizia 356 din 5 aprilie 2007 subliniaza ca președintele are ”obligația legala de a declara, de indata, vacanta funcția”. Atunci, CCR spunea despre refuzul președintelui de a numi in funcție un ministru, la propunerea Guvernului, in condițiile in care ministrul care se afla inainte…