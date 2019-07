Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Palatul Cotroceni, ca a sustinut-o "din capul locului" pe Laura Codruta Kovesi in cursa pentru postul de procuror-sef european si a afirmat ca acest lucru este stiut in Europa. "Eu am sustinut-o din capul locului pe doamna Kovesi si acest lucru i l-am spus si doamnei Kovesi si mai multor conducatori relevanti din politica europeana. Deci acest lucru se stie in Europa, ca eu o sustin pe doamna Kovesi", a punctat seful statului. El a apreciat ca "sunt sanse bune, dar garantat nu este" ca Laura Codruta Kovesi sa fie aleasa in functia de procuror-sef…