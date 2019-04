Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va deschide miercuri, 17 aprilie, lucrarile conferinței internaționale „Intarirea Flancului Estic al NATO: Provocari și strategii pentru coerența masurilor din regiunea Marii Baltice și a celor din regiunea Marii Negre” („Strengthening NATO’s Eastern Flank:…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat ingrijorat cu privire la evolutiile din regiunea Marii Negre, in contextul in care Rusia "ameninta in continuare stabilitatea" regiunii, subliniind ca este nevoie de "o abordare coerenta pe intregul…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat ingrijorat cu privire la evolutiile din regiunea Marii Negre, in contextul in care Rusia "ameninta in continuare stabilitatea" regiunii, subliniind ca este nevoie de "o abordare coerenta pe intregul Flanc Estic"."Avem nevoie sa asiguram o abordare coerenta…