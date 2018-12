Stiri pe aceeasi tema

- „Calea de urmat pornind de la faptul ca doi miniștri au fost refuzați pentru a fi numiți in Guvern. Mi-am exprimat punctul de vedere la precedenta prezența aici, l-am exprimat și in scris. Avand in convingerea in justețea acestor argumente, mi-am menținut punctul de vedere și azi. Pana luni voi redacta…

- "Este normal ca vrem schimbarea, daca am semnat revocarea ( lui Paul Stanescu n.red.), e un fapt incheiat s-a dat vot in CEx, sa privim spre viitor. Am discutat de demisie cu Paul Stanescu, am solicitat, nu a vrut sa-si dea demisia. Eu l-am sunat pe domnul presedinte, i-am zis ca trimit noile propuneri…

- Tudorel Toader a fost chemat din nou la sedința PSD pentru a contracara decizia lui presedintelui Klaus Iohannis Klaus Iohannis le-a transmis liderilor PSD ca abia dupa 1 decembrie le va spune daca o va accepta pe Lia Olguta Vasilescu la sefia ministerului Dezvoltarii si pe Mircea Draghici…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și-a luat la revedere de la al doilea mandat de șef al statului. Este una din concluziile aparute in spațiul public dupa ce Iohannis a refuzat, ieri, sa ii numeasca in funcțiile de ministrul al Dezvoltarii și al Transporturilor pe Ilan Laufer și Lia Olguța Vasilescu,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și-a luat la revedere de la al doilea mandat de șef al statului. Este una din concluziile aparute in spațiul public dupa ce Iohannis a refuzat, ieri, sa ii numeasca in funcțiile de ministrul al Dezvoltarii și al Transporturilor pe Ilan Laufer și Lia Olguța Vasilescu,…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a avut miercuri o prima reactie dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o numeasca in functia de ministru al Transporturilor. Olguta Vasilescu a trimis si o sageata catre liderul PSD Liviu Dragnea.

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a avut miercuri o prima reactie dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o numeasca in functia de ministru al Transporturilor. Olguta Vasilescu a trimis si o sageata catre liderul PSD Liviu Dragnea.

- Liderii PSD s-au reunit marți seara intr-o ședința a Biroului Politic Național al PSD, la care ia parte și premierul Viorica Dancila, dupa refuzul președintelui Klaus Iohannis de a o numi pe Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Transporturilor și pe Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii.